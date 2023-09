RGG Like a Dragon Direct für nächste Woche

HQ

Es ist zu einem Thema für Publisher und Entwickler geworden, digitale Showcases zu veranstalten, um ihre bevorstehenden Projekte anzukündigen. Sega macht zwar selbst keine, aber Sonic the Hedgehog hatte schon früher Shows, und nächste Woche wird Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio etwas Ähnliches veranstalten, um über bevorstehende Like a Dragon-Projekte zu sprechen.

Die als RGG Like a Dragon Direct bekannte Show wird für den 20. September 2023 um 5:00 Uhr BST / 6:00 Uhr MESZ angesetzt und der japanische Entwickler wird über Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name und Like a Dragon: Infinite Wealth.

Verfolgen Sie die Action auf den YouTube- und Twitch-Kanälen von Sega.