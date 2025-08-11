Rezvani enthüllt SUV, der seinen Namen mit Batman teilt

HQ

Wenn Batman in den Bergen oder in einer ländlichen Gegend leben würde und mit schlechten Straßenverhältnissen genauso zu kämpfen hätte wie die Joker und die anderen Bösewichte, was würde er fahren? Vielleicht ein Auto, das den gleichen Namen hat.

Der Automobilhersteller Rezvani hat ein neues Modell vorgestellt, das als Dark Knight bekannt ist und ein SUV ist, das ein Leistungsniveau von Supersportwagen bietet. Er wird von einem 800 PS starken Twin-Turbo-V8 angetrieben, der in nur 3,0 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde beschleunigt, zusätzlich zu Allradantrieb und sogar über ein optionales kugelsicheres Paket, perfekt für den Caped Crusader und seine Unternehmungen.

Es verfügt auch über ein maßgeschneidertes Interieur, das Platz für vier oder fünf Passagiere bietet und in einer Vielzahl von Farboptionen angepasst werden kann, und es gibt auch eine Reihe anderer "militärischer" Optionen, die hinzugefügt werden können. Dazu gehören; Eine Nebelwand, ein Explosionsschutz an der Unterseite, Notlaufreifen, eine thermische Nachtsicht, ein Schutz vor elektromagnetischen Impulsen, eine Sprengkörpererkennung, elektrifizierte Türgriffe, Gasmasken, Blendlichter und ein Pfeffersprayspender.

Es werden nur 100 Versionen von Rezvani Dark Knight erstellt.

