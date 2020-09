Re:Zero - The Prophecy of the Throne lässt hierzulande ein wenig länger auf sich warten

Das Anime-Adventure Re:Zero - The Prophecy of the Throne wird in Japan noch dieses Jahr erscheinen, doch in Europa dauert die Bereitstellung physischer Kopien etwas länger. Entwickler Chime Corporation und Publisher Spike Chunsoft haben das Erscheinungsdatum dieses Spin-Offs im Zuge der Tokyo Game Show 2020 deshalb auf den 5. Februar 2021 gelegt. Vermutlich betrifft das aber nur die Konsolenversionen, also checkt Steam ruhig schon eine Woche früher.

In einem neuen Trailer zeigen sie uns einige neue Charaktere, die in dieser Nebengeschichte in Erscheinung treten werden: Die neue Thronanwärterin Melty Pristis und ihre beiden Begleiter Tiga Rauleon und Sakura Element. Zudem stellt sich der Bodyguard Salum vor, der wiederum von einem sprechenden Nagetier namens Pooka begleitet wird, und wir treffen den gemeinen Attentäter Wolf.