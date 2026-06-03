HQ

eFootball/PES war meiner Meinung nach das zweitgrößte Fehlen im gesamten Nintendo-Switch-Katalog. Ich denke, Konami hat da ein klares Ziel verfehlt und versucht jetzt, auf der Switch 2 agiler zu sein. Schließlich waren ihre Bemühungen um das wunderschöne Spiel für Nintendo-Plattformen in der Vergangenheit großartig gewesen (SNES, N64, Gamecube in Japan, Wii), aber die Besitzer hatten sie seit ein paar Generationen vermisst.

Auf den ersten Blick wirkt eFootball Kick-Off! s Vorschlag verwirrend, aber ich glaube, jetzt zu verstehen, worum es hier geht. Aus irgendeinem Grund (wahrscheinlich die immer kontroversen Spielerpakete als etwas Ähnliches wie Lootboxen?) wird das reguläre eFootball nicht auf der Switch 2 erscheinen. Das bedeutet kein Free-to-Play-Fußballspiel auf dem System, kein MyClub, keine Münzen, keine Ausgaben und zufällige Elemente. Der Titel wurde schon eine Milliarde Mal heruntergeladen, also ist es eine bewährte erfolgreiche Formel, aber auf einem Nintendo-System wird er zumindest vorerst nicht wachsen.

Der International Cup enthält alle Gruppen und Spiele, die von der bevorstehenden Weltmeisterschaft inspiriert sind. Wenn dein Nationalteam lizenziert ist, bekommst du auch das echte Trikot.

Allerdings ist dies auch kein vollwertiger Fußballtitel. Erwarten Sie nicht den Inhalt und die Schnickschnack des guten alten Pro Evolution Soccer, noch Ihres jährlichen FIFA- und EA FC-Spiels.

Werbung:

eFootball Kick-Off! ist also eine Art "Light"-Footballspiel mit einem sehr niedrigen Preis. Ein Pick-up-and-Play-Erlebnis, das du einfach und schnell im Nintendo eShop kaufen und herunterladen kannst, um diesen Sommer unterwegs oder auf deinem Fernseher einige Spiele zu genießen – besonders wenn die Weltmeisterschaft kurz bevorsteht, hmm, zu beginnen.

Und mit diesem kompakten Format im Hinterkopf, wie schlägt es ab? Nun, nicht schlecht, wirklich. Für einen Download von 19,99 € erhältst du ein Spiel, in dem du lokal, online, drahtlos und sogar über GameShare spielen kannst und in dem du zwischen Freundschaftsspielen, aber auch ein paar längeren Modi wählen kannst. Der eine ist der verwirrend benannte "World Tour", der andere der ebenso verwirrende "International Cup".

Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Partner- oder Top-Spielern wie Lamine Yamal und den anderen.

World Tour ist ein Kampagnenmodus. Wie die Master League!? Nun ja, nicht so sehr, aber ein Raum, um deinen Club zu erstellen und zu verwalten, während du durch die verschiedenen Stufen kommst. Nicht viel, was man anpassen oder verwalten kann, aber es ist ein längerer Einzelspielermodus mit seinen Werten und Medaillen, wenn man so will.

Werbung:

Dann ist der Internationale Pokal eine offensichtliche Kopie der FIFA-Weltmeisterschaft, nur ohne viele Lizenzen (dazu später mehr, genauso wie bei Ligen und Vereinen). Aber weißt du was? Für mich war es völlig in Ordnung, Spanien zu wählen und zu sehen, wie alle Gruppen und Spielpläne bereits organisiert waren.

Es gibt auch ein paar skurrile Extras, wie einen Mini-Spiel-Bereich und eine Spielerenzyklopädie, aber das Wesentliche sind doch die Matches selbst, oder?

Mit dem Controller in der Hand spielt sich eFootball Kick-Off! und fühlt sich ziemlich wie ein normaler eFootball an. Und das ist gut. Es ist sauber, reaktionsschnell, arcadeartig und magnetisiert von den Diagonalen, wie man es erwarten würde. Es macht viel Spaß, wenn man nichts Anspruchsvolleres erwartet oder braucht, um es wieder im Fernsehen oder unterwegs zu spielen.

Es legt außerdem einen interessanten Schwerpunkt auf die Zugänglichkeit für Neulinge bei Fußballspielen. Dies durchdringt sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Bedienelemente mit vielen visuellen Hilfsmitteln, Orientierung und Unterstützung. Zum Beispiel kannst du mit Castolo in Zeitlupe schießen lernen oder Auto-Pass aktivieren, bis du dich mit dem echten Ding auskennst. Und man sieht Kommentare der Spieler in Dialogblasen während des Matches, was eine schöne, lockere Note ist.

Sobald du die Systeme beherrschst, zum Beispiel in einfacheren 6v6-Matches, kannst du dich an den regulären 11v1-Matches mit allen Strategien, Club-Spielstilen und mehr versuchen, die du erwarten würdest. Das Kerngameplay ist also da und wartet auf dich.

Für mich ist das alles zwar gut und genug für einen Kauf für 20 Dollar, aber ich denke, es gibt noch Verbesserungspotenzial. Zum Beispiel sind die Grafiken zwar sauber und solide, aber ich denke, wir können von der Switch 2 ein bisschen mehr verlangen. Es sieht aus wie eine einfachere PS4-Version, mit denselben Modellen, aber mit Tiefenschärfenproblemen und unter Konamis inzwischen jahrzehntealter grafischem Fehler mit Grastextur und Sichtweite.

Konamis alter Gras-Glitch in Aktion.

Außerdem gibt es die typische Mischung aus voll lizenzierten Vereinen wie Barça, Arsenal oder Inter Mailand und sogar Ligen wie der französischen Liga, darunter der frische Champions-League-Sieger PSG, und dann eine Menge wichtiger Vereine mit falschen Namen und Trikots, wie der inzwischen berüchtigte Madrid Chamartín. Und das Gleiche gilt für Nationalmannschaften. Alle Spieler haben echte Namen und Gesichter, aber das war's.

Habe ich etwas anderes erwartet? Nein. Immer noch ärgerlich, vielleicht sogar noch mehr, wenn wir wieder für das Basisprodukt bezahlen? Vielleicht. Aber nicht mein größtes Problem mit dem Spiel. Es macht Spaß, ist leicht zu genießen und hat einen guten Ansatz in Bezug auf den Wert. Und ich liebe die Menümusik, die mich an die ISS/PES-Ära erinnert, und die niedlichen Symbole ganz im Stil von Nintendo. Wenn Konami es also schafft, die Grafik auf modernere Standards aufzuwerten und die World Tour in Zukunft näher an die ML tendiert, könnte das mehr sein als nur eine Sommerliebe oder ein Reisebegleiter. Für den Moment ist es okay, wenn es einfach so ist.

Spieler kommentieren deine Spielzüge (rechts).

Lizenzierte Clubs entsprechen (links) und dem einfachen, ikonbasierten Titelbildschirm (rechts).

Es gibt eine Spielerenzyklopädie (Mitte).