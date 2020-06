Reverb G2: HP, Valve und Microsoft bringen diesen Herbst neues VR-Headset auf den Markt

Ende März haben wir erfahren, dass HP, Microsoft und Valve zusammen an einem neuen VR-Headset arbeiten, das eine "immersivere, komfortablere und kompatiblere Erfahrung" als frühere Headsets verspricht. Die drei Unternehmen wollten dieses Gerät als "neuen Standard" etablieren und diese Woche wurde es offiziell vorgestellt. Das Headset heißt "HP Reverb G2" und wird ab Herbst erhältlich sein. In Europa wird ein Richtpreis von 599 Euro empfohlen.

"Das HP Reverb G2 ist das weltweit höchstauflösende VR-Headset und bietet fortschrittliche Optik, In- und Out-Tracking, räumliches 3D-Audio, natürliche Bewegung, langen Tragekomfort und Plug-and-Play-Unterstützung für Windows Mixed Reality und SteamVR", heißt es in der an uns gesendeten Pressemitteilung.

Das Headset bietet zwei LCDs mit einer Auflösung von 2160x2160 Pixeln pro Auge und dabei wiegt es nur 550 Gramm. Das Sichtfeld ist 114 Grad breit, es soll räumlichen Klang ermöglichen und die externen Tracking-Sensoren wurden verfeinert. HP stellt außerdem die einen neuen Satz VR-Controller vor, denn sie haben sich vom Trackpad verabschiedet, um normalen A-, B-, X- und Y-Tasten mit präziseren analogen Sticks zu nutzen.