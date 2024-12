Revenge of the Savage Planet startet im Mai

Journey to the Savage Planet war eine ziemlich unglückliche Geschichte. Es war ein ziemlich unterhaltsames Plattform-Actionspiel mit einer riesigen Welt, die es auf einem unbekannten Planeten zu erkunden galt. Aber Google wurde neugierig darauf und kaufte den Entwickler Typhoon Studios auf, um eine Zeit lang eine aktualisierte Version des Spiels exklusiv auf Stadia zu bringen.

Kurz darauf erkannte Google, dass Spiele im geschäftlichen Sinne wohl doch nicht so viel Spaß machten und schloss alle seine Entwicklungsstudios, einschließlich Typhoon Studios. Seitdem hat das Team stattdessen Raccoon Logic gegründet und die Rechte an der Serie zurückgewonnen und arbeitet an der Fortsetzung Revenge of the Savage Planet.

Gestern haben wir einen Blick auf das Gameplay werfen können, einschließlich der Ankündigung, dass das Spiel im Mai für PC, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheinen wird.