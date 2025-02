Revenge of the Savage Planet startet für Game Pass an Tag 1

HQ

Hinter dem farbenfrohen Äußeren von Journey to the Savage Planet verbirgt sich eine ziemlich tragische Geschichte. Dieses außerirdische und verspielte Plattform-Actionspiel ermöglichte es uns, zusammen mit einem Freund eine riesige Welt auf einem unbekannten Planeten zu erkunden. Aber leider gab es nicht nur uns Spieler, die neugierig darauf waren. Google wurde auf das Spiel aufmerksam und kaufte den Entwickler Typhoon Studios, um eine aktualisierte Version zu erhalten, die exklusiv für Stadia erhältlich ist.

Kurz darauf erkannte Google, dass Spiele wahrscheinlich sowieso nicht so viel Spaß machten und entließ alle Entwickler, einschließlich der neu gekauften Typhoon Studios. Seitdem hat das Team Raccoon Logic gegründet und es geschafft, die Rechte an der Serie zurückzubekommen, und arbeitet an der Fortsetzung Revenge of the Savage Planet, die im Mai erscheinen wird.

Während des ID@Xbox Showcase am Montagabend hatten Microsoft und Raccoon Logic zwei Überraschungen auf Lager und kündigten erstens an, dass Revenge of the Savage Planet ab dem ersten Tag der Veröffentlichung, der zweitens anscheinend der 8. Mai ist, im Game Pass enthalten sein wird.

Wir haben auch einen brandneuen Trailer für Sie, den Sie unten finden können.