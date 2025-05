Revenge of the Savage Planet hat bereits 1 Million Spieler überschritten

HQ

Wenn ihr Zweifel daran hattet, dass die Fans die Savage Planet -Serie mögen und schätzen, wird die neueste Ankündigung von Entwickler Raccoon Logic das ausräumen. Wie in einem Social-Media-Post erwähnt, hat das jüngste Revenge of the Savage Planet gerade einen wichtigen Spielermeilenstein gebrochen und überwunden, denn nach seinem Debüt auf PC und Konsolen am 8. Mai wurde das Spiel nun von mehr als einer Million Fans gespielt.

In einer Pressemitteilung heißt es: "Das sind eine Million mutiger (oder völlig unvorbereiteter) Spieler, die den Weltraum erforschen und möglicherweise im Namen der Wissenschaft und/oder des Ruhms der Unternehmen verdampft werden!"

Wir haben unsere Zeit in Revenge of the Savage Planet genossen, wie unsere jüngste Rezension bestätigt, in der wir sagen, dass es "ein wirklich schönes Action-Adventure mit vielen versteckten Erlebnissen" ist. Lesen Sie die vollständige Rezension hier.