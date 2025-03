Revenge of the Savage Planet Entwickler rächen sich mit GDC-Werbetafel am Stadia-Boss

HQ

Das Debakel um Google Stadia ist in jüngster Zeit weitgehend aus dem Gedächtnis verschwunden, aber es bleibt einer der größten Misserfolge der Videospielwelt. Google hat tonnenweise Geld ausgegeben, um sich für die Zukunft der Streaming-Technologie zu engagieren, geistiges Eigentum und Entwickler aufzukaufen und anscheinend eine massive Absichtserklärung zu unterzeichnen, um seinen Namen in der Videospielwelt zu verewigen. Es funktionierte jedoch nicht, und nach einem schlechten Start wurde Stadia kurz darauf geschlossen, und seine vielen Entwickler und Studios wurden geschlossen und entlassen.

Eines dieser Studios war Typhoon Studios, das Team, das das Spiel Journey to the Savage Planet entwickelte, ein ehemaliges Stadia-Exklusivspiel, bevor es schließlich anderswo debütierte. Nachdem es von Google übernommen worden war und Ressourcen für die Entwicklung einer Fortsetzung dieses Titels erhielt, wurde das Studio geschlossen, was dazu führte, dass sich die Entwickler trennten und ihr eigenes Unternehmen namens Raccoon Logic gründeten, ein Team, das es schaffte, die IP von Savage Planet zurückzukaufen und mit der Arbeit am kommenden Nachfolger Revenge of the Savage Planet zu beginnen.

Warum erzählen wir Ihnen das? Denn als Teil des Game Developer Conference, das diese Woche in San Francisco passiert, hat Raccoon Logic anscheinend einen Seitenhieb auf den ehemaligen Stadia-Chef Phil Harrison gemacht, als Teil einer neuen Werbetafel, die von VGC bemerkt wurde und sich über die Figur Gunther Harrison, CEO of Alta Interglobal, lustig macht und den Satz enthält:

"Hat dich in letzter Zeit ein Harrison gefeuert? Möglicherweise haben Sie Anspruch auf emotionale Unterstützung."

Revenge of the Savage Planet scheint ein sehr wörtlich benanntes Projekt zu sein, denn oben auf dieser Werbetafel macht sich die Zusammenfassung des Spiels im Grunde genommen über die Vergangenheit und das Schicksal von Typhoon Studios ' lustig und die Schwierigkeiten, mit denen Raccoon Logic konfrontiert waren, als sie weiter an ihrer eigenen Serie arbeiteten. In der Zusammenfassung heißt es weiter:

"In einer Zukunft, die durch die Gier und Dummheit der Konzerne aus der Achse geworfen wurde, seid ihr entlassen und am äußersten Rand des Weltraums mit wenig Ausrüstung und ohne Sicherheitsnetz ausgesetzt worden. Du musst jeden Winkel erkunden, Dutzende von Upgrades sammeln und jeden mysteriösen Alien-Stein umdrehen, wenn du dich an deinem ehemaligen Arbeitgeber rächen und zur Erde zurückkehren willst."

Revenge of the Savage Planet erscheint bald und soll am 8. Mai auf PC und Konsolen erscheinen. Den neuesten Trailer zum Spiel könnt ihr euch unten ansehen.