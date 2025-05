HQ

Revenge of the Savage Planet ist die Fortsetzung von Journey to the Savage Planet aus dem Jahr 2020 und wird als "fröhliche, optimistische Action-Adventure-Sci-Fi-Satire" beschrieben - und das ist eigentlich ziemlich genau. Dieses Spiel ist genauso verrückt und verspielt wie das Original.

Es ist immer schade, gefeuert zu werden. Es ist noch ärgerlicher, wenn man, nachdem man auf dem Weg zu einem Job auf einem fremden Planeten in einen tiefen Kryoschlaf gefallen ist, aufwacht und feststellt, dass man auf dem Weg dorthin gefeuert wurde - und man auf sich allein gestellt ist. Genau das passiert unserem kleinen Raumfahrer aus dem Mega-Unternehmen Alta Interglobal - und man kann nicht anders, als diese Handlung als versteckte Anspielung darauf zu sehen, was mit den Entwicklern hinter diesem Spiel passiert ist, als sie untergingen, als Google ihr gescheitertes Stadia -Unternehmen fallen ließ, nachdem es 2019 von dem Technologieunternehmen gekauft worden war.

Jetzt sind sie wieder unter ihrem neuen Namen Raccoon Logic (ehemals Typhoon Studios ) und als dieser verlassene kleine Raumfahrer musst du nun den fremden Planeten erkunden, auf dem du gelandet bist. Du musst deinen Scanner verwenden, um die Tier- und Pflanzenwelt des Planeten zu kartieren, du musst viele verschiedene Arten von Ressourcen sammeln und zum Glück findest du schnell eine verlassene Raumstation mit einem funktionierenden 3D-Drucker. Dies wird schnell zu deinem besten Freund, da es die vielen Ressourcen, die du findest, in neue Gadgets, neue Waffen, Upgrades und vieles mehr verwandeln kann.

Neben deiner treuen kleinen Waffe ist eines der ersten Dinge, die du in die Hände bekommst, eine Wasserkanone und eine Art leuchtendes Lasso. Diese beiden Gadgets sind ein gutes Beispiel dafür, wie die Gegenstände, auf die du Zugriff erhältst, sowohl als Gadgets als auch als Waffen fungieren können. Zum Beispiel der Wasserwerfer - er kann verwendet werden, um ein großes Radar zu reinigen (in wahrer PowerWash Simulator Manier), damit es gereinigt werden kann und somit in der Lage ist, den Planeten nach Ressourcen und anderen wertvollen Gegenständen abzusuchen, aber der Wasserwerfer kann auch verwendet werden, um Wasser auf zum Beispiel aggressive große Blumen zu sprühen, die so mit Wasser gefüllt werden, dass sie explodieren. Später kann es aufgerüstet werden, um zum Beispiel Lava von mysteriösen Lavapflanzen zu saugen und sie mit Lava zu besprühen.

In ähnlicher Weise kann das leuchtende Lasso als eine Art Peitsche verwendet werden, um Feinde zu besiegen, aber es kann auch eine seltsame bläuliche Substanz in der Umgebung entfernen, die oft nützliche Gegenstände verbirgt. Es kann aber auch verwendet werden, um einige der Tiere des Planeten zu fangen, die du dann in dem von dir im Voraus gebauten Tiergehege zurück zur Raumstation schicken kannst, damit sie unangenehme Forschungen betreiben können, was wiederum mit neuen Gadgets, neuer Kleidung für den Raumfahrer und anderen Dingen belohnt wird.

Die leuchtende Peitsche kann auch mit einem Enterhaken aufgewertet werden, so dass du dich nun von Kante zu Kante schwingen kannst und so ist es auch mit den meisten Gegenständen, auf die du Zugriff erhältst, da sie kontinuierlich aufgerüstet und verbessert werden können, wodurch du Zugang zu neuen Funktionen und Fähigkeiten erhältst, die wiederum den Zugang zu neuen Gebieten auf den vier Planeten des Spiels ermöglichen.

Revenge of the Savage Planet ist ein spielerisches Spiel, in dem du entweder alleine oder mit einem Freund im Splitscreen oder online die verschiedenen Planeten erkundest. In vielerlei Hinsicht erinnert Revenge of the Savage Planet an seinen Vorgänger, nur mit noch mehr Gadgets, noch mehr Waffen und noch mehr Gegnertypen - und daran ist nichts auszusetzen.

Es ist immer noch ein Spiel mit einem guten Sinn für Humor (es ist nie langweilig, seinen Koop-Freund von einer Klippe zu stoßen) und es ist ein "fröhliches Spiel", da es den Spieler ständig mit der Aussicht auf neue Gadgets, neue Fähigkeiten und damit neue Gebiete belohnt, die es zu erkunden gilt. Du kannst auch einfach herumlaufen und die Umgebung alleine oder mit einem Freund erkunden, und dabei wirst du mit Sicherheit neue Nebeninhalte entdecken, die du sonst nicht gesehen hättest. Das Spiel ist vollgepackt mit Gadgets, Upgrades und Dingen, die man in jeder Ecke tun kann, und kann bis zu 20 Stunden dauern, wenn man der Typ ist, der wirklich alles erkunden möchte.

Die größte Änderung vom Original zu dieser Fortsetzung ist, dass das erste Spiel in der Ego-Perspektive war, während das neue Spiel in der Third-Person-Perspektive ist, und das ist eigentlich ein ziemlich erfolgreicher Schachzug. Du siehst nun deinen verrückten kleinen Raumfahrer, mit seinen verrückten Läufen und wie er herumkrabbelt, wenn er sowohl von Tieren als auch von Pflanzen angegriffen wird - und wieder, wie er in sehr schmerzhaften Positionen landet, als du zum zehnten Mal von deinem vermeintlichen Freund von einer Klippe abgeladen wirst.

Die Grafik ist ganz nett und Raccoon Logic hat vier wunderschöne Planeten mit Umgebungen gebaut, die von dichten und üppigen Wäldern über giftige Sümpfe bis hin zu offenen und kargen Wüsten reichen. Alle Planeten werden von allem bewohnt, von niedlichen und pelzigen Pandas mit großen Augen bis hin zu wütenden Fluginsekten und riesigen unterirdischen Würmern, die Feuer speien und Schleimbälle abschießen. Wenn du alleine spielst, kannst du von Zeit zu Zeit auf Probleme stoßen, da diese Kreaturen nicht besonders freundlich sind, während du im Koop-Modus besser gerüstet bist, um sie zu besiegen.

Revenge of the Savage Planet geht in die gleiche Richtung wie sein Vorgänger und das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Es ist verspielt, es sieht gut aus, es belohnt den Spieler ständig und es mischt viele verschiedene Spielgenres miteinander. Mit der Zeit kann es jedoch etwas eintönig werden, denn obwohl die Upgrades und neuen Gadgets neue Erfahrungen bieten, ist es mehr oder weniger dasselbe, was Sie den ganzen Weg über tun; Erkunde die Welt, scanne die Umgebung, aktiviere Schnellreisepunkte, besiege Gruppen von Feinden, verbessere Ausrüstung, reise in neue Gebiete, wiederhole. Aber auf der anderen Seite ist es eine befriedigende Schleife, denn wie ich bereits sagte, wird man ständig belohnt und will weitermachen.

Revenge of the Savage Planet ist ein wirklich schönes Action-Adventure mit vielen versteckten Erlebnissen. Es ist wunderbar chaotisch, vor allem Seite an Seite mit einem Freund, kann aber auch alleine genossen werden, wenn man einfach nur die unerforschten Planeten in seinem eigenen Tempo erkunden möchte. Es ist ein Spiel, das ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert, da es einfach ein fröhliches Spiel ist und nicht gegen den Spieler arbeitet, mit dem es spielt. Wenn Ihnen also Journey to the Savage Planet gefallen hat, ist dies ein Kinderspiel - Sie werden nicht enttäuscht sein. Wenn Sie Game Pass Ultimate haben, erhalten Sie am Veröffentlichungstag, dem 8. Mai, Zugriff auf das Spiel.