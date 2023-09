Reveil Impressionen: Ein Psycho-Thriller mit Extra-Thrill

Während 2023 das große Jahr für Horrorspiele war, fehlt es in dieser zweiten Jahreshälfte etwas mehr an Horrorerlebnissen, obwohl die gruselige Jahreszeit immer näher rückt. Während wir immer noch darauf warten, genau zu erfahren, wann es tatsächlich debütieren wird, ist ein Horrorspiel, das irgendwann später in diesem Jahr geplant ist, Pixelsplits Reveil, ein First-Person-Psychothriller, der eine wirklich erschreckende Ästhetik erschließen möchte. Woher weiß ich das? Denn während meiner Zeit auf der Gamescom 2023 habe ich einen direkten Blick auf Reveil geworfen, um zu sehen, wie es sich entwickelt.

Dieser Titel ist eine Art Kombination aus einem Puzzleraum und einem Horrorspiel. Die Umgebungen und ihre Ästhetik sowie die übergreifende Geschichte sind so gestaltet, dass sie beunruhigend und gruselig sind, aber beim eigentlichen Gameplay geht es weniger darum, vor Monstern und Killern zu fliehen, sondern vielmehr darum, ein psychologisches Geheimnis zusammenzusetzen. Du bewegst dich durch ein Level und löst kleinere Rätsel, um den Zugang zu neuen Gebieten und Zonen freizuschalten, und gleichzeitig musst du erzählerische Hinweise und Hinweise aufsammeln, die darauf abzielen, auszupacken und zu erklären, was in der Geschichte vor sich geht.

In Bezug auf die Art und Weise, wie Pixelsplit dabei vorgehen soll, spielt Reveil in einer Traumlandschaft, in der es sehr schwierig ist, zu bestimmen, was real ist und was nicht. In einem Moment wandert man durch ein Kinderzimmer und dann ist man in einem Zirkus, und obwohl die beiden Umgebungen sehr unterschiedlich erscheinen mögen, sind sie miteinander verbunden und verwandt mit der Erzählung, die einige sehr dunkle Themen enthält. Die Hands-Off-Präsentation gab nur einen Einblick in die Geschichte, da die Entwickler sie nicht zu sehr verderben wollten, aber sie bezieht sich im Wesentlichen auf einen Mann, der desorientiert aufwacht und darum kämpft, herauszufinden, was in der Nacht zuvor mit seiner Frau und seiner Tochter passiert ist.

Wenn du dich jemals in der Gesellschaft von Clowns und im Zirkus unwohl gefühlt hast, dann wird Reveil für dich erschreckend sein. Dieses Spiel hat eine sehr gruselige Natur und man fühlt sich immer unsicher und nervös, wenn man herumwandert, und das alles wegen der Leere, des Mangels an Leben und des verfallenen Leveldesigns. Selbst die gastfreundlichsten Orte wie das Haus, in dem der Protagonist aufwacht, haben eine Aura der Verzweiflung, fast so, wie es Spiele wie P.T. und Returnal schaffen, wenn man an einem scheinbar normalen Ort herumläuft, der eine sehr eisige Atmosphäre hat.

Werbung:

Die Minispiele und Rätsel hingegen versuchen, die beunruhigende Natur ein wenig zu lindern. Reveil ist kein Spiel, in dem man einfach nur konsequent durch die Orte vordringt und dabei Angst und Schrecken hat. Nein, du musst kurze Rätsel lösen, um den Weg freizumachen. Dies könnte das Erkunden eines Raums nach kleinen interaktiven Objekten sein, die jeweils zu einem umfassenderen Hinweis gehören, oder sogar das Herumfummeln an einer Platine, um einen Bereich mit Strom zu versorgen, damit Sie mit einem Arcade-Automaten spielen können, um eine Münze zu erhalten, die für den Durchgang durch ein Drehkreuz erforderlich ist. Die Rätsel erinnern mich ein wenig an The Room und die Escape-Room-Herausforderungen, die in diesem Titel vorhanden waren.

Pixelsplit sagte mir, dass Reveil fünf Kapitel enthalten wird, die es durchzuarbeiten gilt, und dass es in diesem Spiel keine Kämpfe gibt, um den Angstfaktor zu erhöhen. Man muss einfach vor der Gefahr davonlaufen, wann immer sie sich bietet. Dies ist kein Resident Evil oder Dead Space in seinem Horrorstil, es ähnelt eher Outlast und The Medium, die dich auffordern, vor Bedrohungen zu fliehen, anstatt sie wie ein Actionheld zu bekämpfen.

Werbung:

Obwohl ich Reveil noch nicht wirklich in die Hand genommen habe, hat mich das, was ich auf der Gamescom gesehen habe, für diesen Horrortitel begeistert. Hoffentlich wird es rechtzeitig zu Halloween bereit sein, sein Debüt zu geben, da dies ein erstklassiger Kandidat für ein Spiel sein könnte, um sich in der beängstigendsten Nacht des Jahres albern zu erschrecken.