Das Horror-Genre ist schwer zu fassen. Es ist gefüllt mit einigen wirklich bemerkenswerten Bemühungen aus der AAA- und Indie-Szene zusammen, aber es gibt auch eine große Auswahl an absoluten Katastrophen. Es kann schwierig sein, zu bestimmen, auf welcher Seite des Spektrums sich eine neue IP und ein neues Projekt eines weniger etablierten Entwicklers befinden wird, aber für Pixelsplit und ihre neuen Bemühungen Reveil hat sich dies überhaupt nicht als Herausforderung erwiesen.

Denn jeder Mensch, der es genießt, sich dumm zu gruseln und zu spüren, wie sich die Haare über seinem Körper zu Berge stehen, wird sich in dieses Spiel verlieben. Es ist fesselnd, beunruhigend, gruselig und gut getaktet, und das Entwicklerteam hat mit diesem Spiel etwas geschaffen, das ziemlich unterhaltsam ist.

Die Idee von Reveil ist, dass du als Mann spielst, der versucht, seine Vergangenheit zu entwirren und zusammenzusetzen. Warum scheint sein Leben eine Katastrophe zu sein, warum entlastet er Schlüsselmomente aus seiner Vergangenheit, warum ist alles so verdreht und düster? Dies sind alles Fragen, die beantwortet werden, während Reveil seine Geschichte weiter vorantreibt, während du dich durch die verschiedenen Kapitel arbeitest, die in verrückten Umgebungen und Orten spielen. Sei es ein Zirkus, ein verwunschener Wald, ein fahrender Zug, es gibt eine Reihe einzigartiger Schauplätze zu erleben, und jeder bringt auch seine eigenen Schrecken mit sich, normalerweise in Form von monströsen Versionen von Menschen aus dem Leben des Protagonisten Walter.

Die Geschichte von Reveil wird im Laufe der Erzählung immer düsterer und furchteinflößender. Es beginnt ziemlich mysteriös und seltsam und am Ende ist es geradezu erschreckend. Es ist eine Spirale in Wahnsinn und Verzweiflung, und die Art und Weise, wie die Versatzstücke angeordnet sind und die verschiedenen Mechaniken im Laufe des Spiels eingeführt werden, arbeiten Hand in Hand, um dieses Kunststück zu vollbringen. Was als das Lösen von Umgebungsrätseln beginnt, wie man es in Maquette oder sogar Resident Evil 7: Biohazard und Village sieht (wobei diese beiden als Reveil auch ein First-Person-Titel sind), bei dem man Schlüssel finden oder Minispiele abschließen muss, um einen Gegenstand zu erhalten, der den Weg zur nächsten Begegnung ebnet, Es entwickelt sich alles schnell zu einer Slender Man oder Outlast -artigen Erfahrung, bei der du ständig um dein Leben rennst oder dich vor Kreaturen versteckst, die nichts anderes wollen, als dich zu finden und zu töten.

Werbung:

Tatsächlich erwecken die ersten beiden Kapitel den Eindruck, dass das Spiel versucht, seine Atmosphäre und sein Sounddesign als primäre Mittel zu nutzen, um dich zum Ausflippen zu bringen, aber bald darauf führt es Stalker-Feinde und Taschenlampensysteme ein, bei denen man wirklich nur direkt vor sich sehen kann. Das Sounddesign ist wirklich brillant und wenn du dieses Spiel mit Kopfhörern spielst, wirst du die Kante deines Sitzes in Atem halten und ständig Angst davor haben, dass eine Kreatur aus dem Schatten springt und dich erschreckt. Pixelsplit hat eindeutig viel Zeit damit verbracht, die Atmosphäre dieses Spiels aufzubauen und zu verfeinern, und das merkt man, weil es ehrlich gesagt viel furchteinflößender ist als viele der Horrorspiele, die heute gefeiert werden. Zugegeben, ich denke, dass die First-Person-Perspektive viel dazu beiträgt, die Immersion aufzubauen und den Angstfaktor zu verdoppeln, den einige Spiele wie das frühere Resident Evils und The Evil Within usw. aufgrund ihres Third-Person-Stils verlieren.

Aber nur weil Reveil ein furchteinflößendes Spiel ist, heißt das nicht, dass es auf ganzer Linie fantastisch ist. Die Erzählung selbst ist zwar düster und beunruhigend, zieht den Spieler aber nicht wirklich in ihren Bann und treibt ihn dazu, mehr wissen zu wollen. Die Dialoge und die Art und Weise, wie die Geschichte vorangetrieben wird, fühlen sich eher wie ein nachträglicher Einfall an, um die beängstigenden Gameplay-Elemente auf ähnliche Weise unterzubringen wie Five Nights at Freddy's und Poppy Playtime, Spiele, die sehr wenig fesselnde Geschichte haben, aber dennoch Wunder wirken, wenn es darum geht, dich aus deiner Haut springen zu lassen.

Werbung:

Und obwohl viele der Rätsel im Spiel hervorragend sind, sind einige eher frustrierend als fesselnd oder unterhaltsam. Es gibt Zeiten, in denen du stecken bleibst, wenn du versuchst, eine Chiffre zu knacken oder einen fehlenden Gegenstand zu finden, und da das Hinweissystem des Spiels in den besten Zeiten mittelmäßig ist, tut Reveil nicht viel, um dir auf deinem Weg zurück zu helfen. Die Sammelobjekte und die Möglichkeiten, ein wenig abseits der ausgetretenen Pfade zu erkunden, fühlen sich wie ein Element an, das wahrscheinlich auch ganz hätte entfernt werden sollen, da es sich nie zwingend anfühlt, nach diesen zusätzlichen Gegenständen zu suchen, da sie sehr wenig Wert haben und fast nichts zum Gesamterlebnis beitragen.

Aber du kommst zu Reveil wegen des Horrors, oder? Man wird verängstigt und verängstigt und dieses Spiel erreicht das mit großem Erfolg. Sicher, es ist an einigen Stellen etwas rau und ein bisschen zusätzliche Raffinesse hätte Wunder bewirken können, um das Erlebnis zu straffen und es mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber das Ambiente, das Sounddesign, das Set-Design, der größte Teil des Gameplays, alles ist ideal und trifft wirklich die Beschreibung dessen, was man von einem Horrortitel erwartet. Pixelsplit hat mit Reveil ein fesselndes, beunruhigendes und wirklich beängstigendes Spiel geschaffen, das definitiv nichts für schwache Nerven ist.