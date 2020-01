Revanant mit coolem Trailer als neuer Champ in Apex Legends bestätigt

Nachdem Respawn die ach so tolle Legende Forge im letzten Story-Video zu Apex Legends kurzerhand tötete, war die Katze eigentlich schon aus dem Sack, trotzdem ist es schön, dass uns der Entwickler auch eine anständige Vorstellung des neuen Charakters vorbereitet hat. In einem kleinen Kurzfilm sehen wir Revenant, einen meisterhaften Attentäter, der von der fiktiven Firma Hammond Robotics in einen roten Killerroboter verwandelt wurde. Der Animationsfilm zeigt uns, dass mit diesem Robo nicht zu spaßen ist, sobald Saison 4: Assimilation am 4. Februar in Apex Legends beginnt.

