Journalisten von Reuters und AP, die bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza ums Leben kamen, wurden nicht absichtlich ins Visier genommen

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Bei einem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza sind am Montag mehrere Journalisten und Zivilisten ums Leben gekommen. Jetzt beharrt das Militär darauf, dass die Reporter nicht die beabsichtigten Ziele waren.

"Wir können bestätigen, dass die Journalisten von Reuters und AP kein Ziel des Angriffs waren", sagte der Sprecher des Militärs, Oberstleutnant Nadav Shoshani, am Dienstag gegenüber Reuters. Drei weitere Journalisten wurden bei dem Angriff ebenfalls getötet.

Die Operation zielte auf das ab, was Beamte als Hamas-Beobachtungskamera bezeichneten, obwohl die Entscheidungsfindung und der Genehmigungsprozess nun weiter überprüft werden. Der internationale Aufschrei ist gewachsen, als in Israel und Gaza Proteste ausbrachen, die einen sofortigen Waffenstillstand forderten.

Ein Angriff, der die Risiken für Journalisten, die über den Konflikt berichten, und die steigende Zahl humanitärer Opfer in dicht besiedelten Gebieten verdeutlicht. Die Behörden bereiten sich weiterhin auf ausgedehnte Militäroperationen vor, während die Forderungen nach transparenter Rechenschaftspflicht weltweit lauter werden.