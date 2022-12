Reuters prognostiziert, dass Microsoft Netflix 2023 kaufen wird

HQ

Sicherlich ist niemandem entgangen, dass Microsoft derzeit versucht, Activision Blizzard in der mit Abstand größten Videospielübernahme aller Zeiten zu kaufen (größer als die folgenden zehn Akquisitionen zusammen). Aber das hält die weltweit führende Nachrichtenagentur Reuters nicht davon ab, vorherzusagen, dass Microsoft im nächsten Jahr tatsächlich an einer zwei- bis dreimal so großen Übernahme beteiligt sein wird - wenn sie angeblich Netflix kaufen werden.

Reuters weist darauf hin, dass die beiden Unternehmen bereits zusammen im Bett liegen, was es sowohl einfacher als auch logischer machen würde:

"Die beiden Unternehmen sind bereits eng miteinander verbunden. Netflix wählte Microsoft als Werbepartner für einen neuen werbegestützten Abonnementdienst. Microsoft-Präsident Brad Smith sitzt auch im Netflix-Vorstand. Ein Teil der Gründe für einen Deal ist, dass Microsoft einen Videospiel-Streaming-Dienst über mehrere Geräte anbieten möchte. "

Sie weisen auch darauf hin, dass Netflix ein paar Videospielentwickler gekauft hat, die versuchen, Videospiele als Teil ihres Abonnementdienstes anzubieten. Reuters fügt hinzu, dass "Teil des Microsoft-Imperiums zu werden, diese Ambitionen verstärken würde", und es ist leicht, sich eine Kombination mit Game Pass und Netflix vorzustellen.

Obwohl es nur eine kühne Vorhersage ist, endet der Artikel so:

"Nadella hat sich schon früher einer solchen Finanzlogik widersetzt. Und nicht zuletzt hat er die Bereitschaft gezeigt, ein mutiger Dealmaker zu sein. Auf dieser Grundlage ist es leicht zu glauben, dass Microsoft Netflix ins Visier nehmen wird. "