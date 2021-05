Returnal-Update beschädigt Spielstände, Housemarque rät zur Vorsicht

You're watching Werben

Update, 06. Mai 2021, 13:40 Uhr:

Housemarque hat die neue Spielversion 1.3.4 auf der Playstation 5 ausgeliefert, der neue Code ist etwa 1 GB groß. Laut den Entwicklern sollte diese Version keine Speicherprobleme mehr hervorrufen. Das Studio hat gleichzeitig die Möglichkeit entfernt, mit einer Tastatur auf die Entwicklerkonsole zuzugreifen.

Originale Meldung:

Housemarque hat in der letzten Woche viel Aufmerksamkeit für ihre Arbeit an Returnal erhalten und gleichzeitig angedeutet, dass sie in Zukunft nach Lösungen für etwaige Kritikpunkte der Spieler (allem voran das fehlende Speichersystem) suchen würden. Gestern Abend gegen 20 Uhr wurde ein neues Update für Returnal verfügbar gemacht, Version 1.3.3. Darin sollten unter anderem einige Probleme behoben werden, die mit sich nicht korrekt freischaltenden Trophäen zusammenhängen. Leider stellte sich bald heraus, dass der neue Code mehr Schaden als Nutzen anrichtete.

Einige Spieler haben nach der Installation die Fehlermeldung CE-100028-1 erhalten, die in einigen Fällen den Verlust der Fortschrittsdatei nach sich zieht. Die Meldungen kamen so plötzlich, dass die Finnen noch in der Nacht beschlossen haben, das Update wieder zu entfernen. Die Entwickler sagen, dass es baldmöglichst eine neue Fassung geben soll, diese ist bislang aber nicht erhältlich. Die Entwickler raten den Leuten in der Zwischenzeit davon ab, Returnal zu spielen. Diejenigen, die die Fehlermeldung bereits erhalten haben, werden gebeten, das Game komplett neu auf der PS5 zu installieren, um zur aktuell verfügbaren Version 1.3.1 zurückzukehren.