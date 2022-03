HQ

Housemarque und Sony veröffentlichten gestern ein 19-minütiges Gameplay-Video von Returnal, in dem sie uns die neue Endlosherausforderung "The Tower of Sisyphus" demonstrieren. Das ist neben einer Koop-Option für den Kampagnenmodus die wesentlichste, spielmechanische Neuerung des bevorstehenden Ascension-Updates. Am 22. März erscheint das Titel-Update 3.0 des Actionspiels auf der PS5.