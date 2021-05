Returnal war "vier Jahre und einige mehr" in der Entwicklung

You're watching Werben

Wir waren ziemlich zufrieden Housemarques neuestem Roguelike Returnal, das Ende April auf der PS5 veröffentlicht wurde (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt). Unser Redakteur Eirik Hyldbakk Furu von Gamereactor Norwegen hat sich nach der Veröffentlichung mit dem Marketingdirektor Mikael Haveri getroffen, um noch einmal über das Spiel zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit haben wir erfahren, wie lange sich der Third-Person-Shooter in Entwicklung befand:

"Wir haben ungefähr vier Jahre Entwicklungszeit in [Returnal gesteckt] und davor einige [Zeit mit] frühen Konzepten [verbracht]", sagte Haveri. "Wir haben bis letztes Jahr auf die Ankündigung der Playstation 5 [gewartet], aber ja - es waren vier Jahre plus einige [mehr]."

Haveri fuhr fort: "Wir waren an der Spitze mehrerer Konsolengenerationen, daher sind wir uns der bevorstehenden Änderungen und allem bewusst. Das Spiel änderte sich während der frühen Vorproduktion und der Phasen, in denen wir mit der Definition der Struktur begannen, ziemlich stark. In den frühen Tagen war es also noch ein ganz anderes Spiel. Nach und nach erkannten wir das Potenzial für die Playstation 5 und begannen dann, uns mit den Spezifikationen und Ideen zu befassen, auf welche Hardware wir abzielen sollten. Dieser Prozess hat [mehrere Jahre] gefordert, weil viele dieser Informationen nicht [gleichzeitig verfügbar] waren, sondern erst nach und nach [...]."

Weitere Informationen zu Returnal findet ihr unten in unserem Review-Talk.