Returnal verbindet Third-Person-Bullet-Hell mit Mysterium in neuen Gameplay-Clips

Die Finnen von Housemarque haben sich dazu entschlossen, sich von ihren Arcade-Wurzeln zu entfernen, weil die breite Masse der Spieler wenig bis kaum Interesse an tollen Titeln wie Dead Nation, Resogun und Alienation hat. Das Team will ihr Glück nun stattdessen mit einem Third-Person-Actionspiel namens Returnal auf die Probe stellen, allerdings ist dieses Projekt im Gameplay-Kern ebenfalls ein Bullet-Hell-Shooter.

Das Studio hat diese Woche ein neues Videotagebuch zur Verfügung gestellt, in dem sie ausgiebiger über die Ursprünge von Returnal sprechen. Der Titel unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den vorherigen Spielen des Entwicklers, was unter anderem an einem größeren narrativen Fokus deutlich wird. Das Gespräch wird auch mit einigen kurzen Gameplay-Clips angereichert und wenn wir gerade nicht einem Hagel aus Projektilen entgegensehen, scheint es sogar ruhige Momente zu geben. Returnal erscheint am 19. März auf der PS5.