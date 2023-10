Returnal Entwickler Housemarque will das fortschrittlichste Gaming-Hauptquartier Skandinaviens machen

HQ

Der finnische Entwickler Housemarque gibt es seit 1995, aber trotz dieser reichen Geschichte sucht er nach einem Upgrade in Bezug auf sein Studio.

Wie in einem neuen Blogbeitrag beschrieben, zieht Housemarque nicht weit, da es immer noch in Helsinki ansässig sein wird, aber es versucht, diesen neuen Standort in der finnischen Hauptstadt als " die fortschrittlichste Gaming-Zentrale der nordischen Länder" zu etablieren.

Brand Director Mikael Haveri beschrieb die Vision des Studios für einen modernen Arbeitsplatz : "Mit Funktionen wie hochmodernen Besprechungsräumen, richtigen Audiostudios, Testbereichen und Wellnessbereichen schaffen wir eine Umgebung, die nordische Sensibilität mit Kreativität verbindet und darauf abzielt, die besten Spieleentwickler der Welt anzuziehen."

Dieses Studio wird sich nicht nur auf die Zukunft konzentrieren, sondern auch umweltfreundlich sein. "Unser neu gestaltetes Zentrum wird sich für grüne Initiativen einsetzen und ein Gleichgewicht zwischen Technologie und planetarischer Pflege gewährleisten", heißt es in dem Beitrag.