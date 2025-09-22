Return to Silent Hill bekommt ein gruseliges Filmplakat

HQ

Heute haben wir unsere Rezension zu Silent Hill f vorgestellt, einem Titel, den wir in vielerlei Hinsicht geschätzt haben, auch wenn es nicht ganz der Homerun war, den wir uns erhofft hatten. Aber nachdem wir sowohl Silent Hill 2 Remake als auch jetzt Silent Hill f kurz genossen haben, gibt es tatsächlich noch mehr Konami-inspirierten Horror am Horizont.

Im Januar feiert der Film Return to Silent Hill in den Kinos Premiere, ein Horrorfilm unter der Regie von Christophe Gans (der auch den Film von 2006 gemacht hat Silent Hill). Wir haben bereits Trailer dafür gesehen, und jetzt wurde ein neues Poster veröffentlicht.

Schaut es euch unten an, und am 23. Januar können wir James' Reise in die ominöse Stadt Silent Hill verfolgen.