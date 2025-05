Return to Silent Hill behauptete, eine "originalgetreue Adaption" von Silent Hill 2 zu sein

HQ

Silent Hill ist nach dem großartigen Remake von Bloober Team Silent Hill 2 wieder zu einer sehr beliebten Videospielserie geworden. Nach Jahren, in denen Konami auf dem Franchise saß und wenig daraus machte, scheint die Zukunft für die Horrorserie sehr rosig zu sein, mit neuen Projekten und Ideen in Arbeit, darunter Silent Hill f.

Für Kinogänger und Filmfans gibt es noch eine weitere gute Nachricht, dass eine Live-Action-Adaption von Silent Hill 2 in Arbeit ist, die als Return to Silent Hill bekannt ist. Er stammt von Regisseur Christophe Gans, der die Live-Silent Hill Action-Adaption im Jahr 2006 schuf, und in einem kürzlich erschienenen Bericht von Variety wurde uns mitgeteilt, dass der Film für einen weit verbreiteten Kinostart in den USA ausgewählt wurde. Es ist nicht bekannt, wie oder ob dies für Europa und den Rest der Welt der Fall sein wird.

Ansonsten wird erwähnt, dass der Film eine "originalgetreue Adaption" des Spiels sein wird, wobei Gans sogar so weit geht hinzuzufügen: "'Return to Silent Hill ' ist eine Adaption, die aus tiefem Respekt vor einem wahren Meisterwerk eines Spiels geschaffen wurde, Konamis ikonischem 'Silent Hill 2'. Ich hoffe, dass die Fans die Erfahrung, die dieser neue Film zu bieten hat, genießen und erfüllt sein werden."

Das genaue Premierendatum für Return to Silent Hill wurde noch nicht genannt.