Silent Hill 2 gilt zu Recht als eines der absoluten Meisterwerke des Horrorgenres – ein Spiel, das nicht nur Angst machte, sondern auch erschütterte, hinterfragte und noch lange nach dem Abspann verweilte. Es ist ein erzählerisches Meisterwerk, das sich um Schuld, Trauer und Selbstverleugnung dreht, bei dem die Spielmechaniken der Geschichte untergeordnet sind und nicht umgekehrt.

Im Vergleich zu den Spielen, nicht zuletzt den ersten drei, die zeitlose Meisterwerke sind, wirken die Filmadaptionen wie etwas banale Geldmachereien, die alles, wofür Silent Hill steht, vereinfachen. Die Magie fehlt einfach, und der Horror bleibt eher oberflächlich, obwohl der allererste Film scheinbar die Bedeutung von Atmosphäre und Stimmung verstanden hat.

Es ist eindeutig verlockend, sich mit den Spielen zu verweilen, und mit Return to Silent Hill gab es immer noch Hoffnung, dass Christophe Gans auf den Lehren aus dem ersten Film aufbauen und uns Fans die Adaption geben würde, von der wir alle geträumt und gehofft hatten. Nuancierter, roher und erschütternder psychologischer Horror.

Die Szenen erinnern oft an schlechtes Cosplay.

Leider ist das genau das, was Return to Silent Hill nicht ist. Ein Film, der nicht nur auf den meisten Ebenen ein monumentaler Fehlschlag ist, sondern es auch schafft, mit seinem lächerlichen 3D noch schlechter zu sein als das ohnehin schon tragisch schlechte Silent Hill Revelation. Dies ist, ohne Übertreibung, der bisher schlechteste Film des Jahres – ein Schimpfwort, von dem ich leider glaube, dass er 2026 im Stich bleiben wird.

Während Silent Hill 2 bahnbrechend war, ist Return eher lächerlich. Wo das Spiel Angst machte und aufregte, schafft es Return bestenfalls, dir chronische Kopfschmerzen und starke Übelkeit zu bereiten. Es ist so zutiefst frustrierend, denn die Bedingungen waren da – zumindest auf dem Papier. Schließlich war Team Silents Meisterwerk bahnbrechend wegen seiner Geschichte und der Art, wie das Spiel den Horror auf eine Weise anging, wie es zuvor im Medium nicht erlebt worden war.

Doch Gahns schafft es irgendwie, alles zu vermasseln, und nach einer unbeholfenen Einleitung, in der James Sunderland Mary Crane auf einer Straße außerhalb von Silent Hill trifft, springt der Film einige Jahre vorwärts. Mary ist plötzlich verschwunden, und James ist ein emotionales Wrack. Eines Nachts später taucht ein mysteriöser Brief auf, und nein, es ist keine Einladung nach Hogwarts, sondern eine Einladung an James, die verlassene Stadt zu besuchen, die zwar ganz okay aussieht – mit all den verdrehten und gequälten Monstern –, in der sich aber alles größtenteils wie eine billige Fassade anfühlt.

"Ekelhafte" kleine Kreaturen, die ihre Zähne zeigen und knurren.

James wandert weiter und trifft Angela, Eddie, Laura und natürlich Pyramid Head – ohne dass wirklich etwas einen bleibenden Eindruck hinterlässt oder Fragen aufwirft. Unheimliche Dinger, die im Dunkeln "ooga booga" machen – komplett mit lauten Soundeffekten. Denn so sollte es sein – anscheinend.

Je länger der Film dauert, desto mehr wird er zu einer Sammlung locker miteinander verbundener Sequenzen. Ereignisse und Orte aus dem Spiel werden scheinbar sklavisch wie eine Aufzählungsliste abgehakt, völlig frei von emotionalem Gewicht oder narrativer Logik. Müde Postkarten, die überhaupt nicht ansprechen, und wenn der Abspann endlich läuft, fällt es schwer, nicht in völliger Enttäuschung zusammenbrechen zu wollen.

Das Traurige ist, dass es hier und da gelegentlich Lichtblitzen gibt. Blaue Motten, die um Schaufensterpuppen flattern, die Schatten von James' Fackel werfen unheilvolle Schatten durch dunkle Korridore, und einige Kreaturen, die es tatsächlich schaffen, wirklich unangenehm zu sein. Das sind die Momente, an die man sich erinnert, aber nur sehr wenig von der Geschichte, die Gahns zu erzählen versucht.

Das Ergebnis ist ein Ganzes, das nicht nur sehr plastisch und künstlich ist, sondern auch fast völlig frei von allem, was zu Silent Hill 2 gehört. Gahns scheint das Ausgangsmaterial völlig missverstanden zu haben, und die emotionale Grundlage fehlt auffällig. Stattdessen wird die Leere mit billigen Jump-Scares und fragwürdigem CGI gefüllt. Als Adaption eines der renommiertesten Werke der Gaming-Welt ist Return to Silent Hill eine völlige Enttäuschung – völlig substanzlos und ebenso laut wie bemerkenswert leblos.