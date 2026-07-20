HQ

Es wird immer häufiger, weltweit Waldbrände bei den sengen Sommertemperaturen zu sehen, wobei Nordamerika derzeit mit Asche und Rauch bedeckt ist, da die große Anzahl von Waldbränden Kanada betroffen ist.

Obwohl Waldbrände im Vereinigten Königreich seltener sind, treten sie dennoch auf, unter anderem an wichtigen Sehenswürdigkeiten wie Arthur's Seat, dem riesigen ruhenden Vulkan, der über die schottische Stadt Edinburgh blickt und möglicherweise aufgrund einer Verbindung zum mythischen König Artus so benannt wurde.

Die riesige Klippe war in letzter Zeit verschiedenen Bränden und Waldbränden ausgesetzt, da die trockenen und warmen Temperaturen in Verbindung mit windigen Bedingungen einen Funken in ein Inferno verwandeln können und sich als perfekte Formel erweisen, um feurige Probleme zu verursachen.

Laut BBC News verbrachten die Feuerwehrkräfte die letzte Nacht (19. Juli) damit, ein großes Feuer über Arthur's Seat zu bekämpfen, wobei das Feuer am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr BST ausbrach. Die örtlichen Behörden erklärten, dass es keine Opfer gab, aber dass die Gebiete weiterhin für den Fahrzeugverkehr gesperrt bleiben, während die Feuerwehrleute weiterhin Hotspots ausschalten und sicherstellen, dass das Wahrzeichen vor weiteren Ausbrüchen geschützt ist.