"Retter des Spielers Mbappé": L'Equipe spielt mit der Krise des Spielers von Real Madrid auf dem Cover

Kylian Mbappé verlässt nie das Auge des Hurrikans. Er beendete seine erfolgreiche Amtszeit bei PSG mit Rechtsstreitigkeiten über seine Zahlungen. Er wurde von einem großen Teil der öffentlichen Meinung und der Presse in Frankreich wegen seiner ineffektiven Rolle bei der UEFA Euro 2024 mit Frankreich geächtet und später von zwei Anrufen mit der Mannschaft ausgeschlossen.

Und seit er zu Real Madrid gewechselt ist, hört er um sich herum nur Zweifel und Kritik an seiner Leistung: seinen Mangel an Selbstvertrauen oder Intensität, der nach drei Monaten, 18 Spielen und 9 Toren sogar die Gültigkeit seines Fünfjahresvertrags in Frage stellt.

Kann der 25-jährige Athlet gerettet werden? Diese Frage wirft die französische Zeitung L'Equipe in ihrer Titelgeschichte am heutigen Freitag, dem 29. November, auf. "Il Faut Sauver Le Joueur Mbappé" ist eine Anspielung auf den Film "Saving Private Ryan" und zeigt Real Madrids Präsident Florentino Pérez, Madrids Coach Carlo Ancelotti und den französischen Nationaltrainer Didier Deschamps.

Spieler von Real Madrid verteidigen Mbappé

In der Kabine von Valdebebas in Madrid schirmen seine Kollegen Mbappé jedes Mal ab und verteidigen ihn, wenn sie danach gefragt werden (was fast jeden Spieltag der Fall ist, aber besonders nach der Niederlage gegen Liverpool, bei der Mbappé einen Elfmeter verschoss).

"Er arbeitet gut, ich sehe ihn gut und er ist selbstbewusst. Wir glauben an ihn. Ich bin mir sicher, dass er das tun wird, was alle von ihm erwarten", sagte Luka Modrić.

Dani Ceballos, der nach Camavingas unglücklicher Verletzung einsprang, sagte, dass Mbappé "mehr als jeder andere daran arbeitet" "Es ist schwierig, zu einem Klub wie Real Madrid zu kommen, der alles gewonnen hat, und sich in den ersten Monaten einzuleben. Er wird diesem Team sehr bald viel geben."

Ancelotti ist auch der Meinung, dass das Heilmittel darin besteht, geduldig zu sein und jeder muss ihn unterstützen. "Er hat viele Elfmeter geschossen. Manchmal kann er einen Elfmeter verschossen. Er arbeitet gut und hat sich gut angepasst. Wir müssen uns gedulden, denn er ist ein außergewöhnlicher Spieler."

"Er ist ein Weltklassespieler, das zeigt er und er wird das wieder zeigen. Wir freuen uns sehr und das Team ist hier, um ihn in allem zu unterstützen", fügte Lucas Vázquez über Mbappé hinzu. Ohne Vini für mindestens vier weitere Spiele hat Mbappé mehr Möglichkeiten, den Hatern das Gegenteil zu beweisen.