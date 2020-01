Retro-Sonic düst im Musikvideo von Wiz Khalifa umher

Wir nähern uns langsam der Premiere des Films Sonic the Hedgehog, was das Produktionsstudio Paramount mit entsprechenden PR-Aktionen begleitet. Jüngst wurde der offizielle Song des Films vorgestellt, den verschiedene Rapper, darunter Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty und Sueco the Child, zusammen aufgenommen haben. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, doch zumindest der Titel passt schon einmal zum blauen Igel: Speed Me Up. Ein dazugehöriges Musikvideo wurde mit Film- und Spielszenen unterlegt.

