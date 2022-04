Das Rennspiel Slipstream ist 2016 via Crowdfunding realisiert worden und zwei Jahre später auf dem PC an den Start gegangen. Nach vier langen Jahren ist der stilsichere Retro-Racer nun auf die Konsolen gedriftet, denn Entwickler Ansdor veröffentlichte diese Woche Playstation-, Nintendo-Switch- und Xbox-Ports des Titels. Der Trailer fängt die besondere Ästhetik der Achtzigerjahre in diesem schnittigen Spiel ganz besonders gut ein, wie wir finden:

HQ