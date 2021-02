Retromania Wrestling: Pixel-Trailer verweist auf Release Ende des Monats

You're watching Werben

Wrestling-Fans haben es in den letzten Jahren nicht leicht, weil die WWE-Spiele schon seit einiger Zeit nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Zum Glück gibt es andere Optionen und eine davon ist möglicherweise das pixelige Retromania Wrestling. Das Spiel ist tatsächlich eine offizielle Fortsetzung von Wrestlefest aus dem Jahr 1991, das als eines der besseren Wrestlingspiele gilt. Retromania Wrestling enthält 16 teils aktuelle, teils legendäre Wrestler, die ihr in Matches für bis zu acht Personen in verschiedenen Match-Varianten ausprobieren könnt. Es gibt auch einen lokalem Mehrspielermodus und nette Pixelgrafiken. Der Titel erscheint am 26. Februar auf PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One.