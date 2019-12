Retro-Konsole Ataribox soll eigenen Shop für digitale Spiele bekommen

Seit wir das initiale Design der Ataribox (der neuen Gaming-Hardware von Atari) gesehen haben, erfuhren wir lediglich von Verzögerungen im Produktionsablauf - das Teil selbst ist noch immer nicht in Sicht. In einem neuen Blog-Eintrag bestätigt der Konsolenhersteller, dass sie ihre Konsole konkurrenzfähig aufstellen wollen und interessierten Entwicklerteams, die sie bei der Anfertigung exklusiver Software für die Maschine unterstützen, lukrative Angebote unterbreiten wollen.

Jede Anwendung oder jedes Spiel, das exklusiv auf Ataris Ataribox erhältlich ist, erhält 88 Prozent des Umsatzes, den Rest wird sich Atari vorbehalten. Das ist die gleiche Verteilung, die wir auch im Epic Game Store sehen. Es ist noch nicht genau bekannt, welche Komponenten in der Ataribox stecken und welche Leistung sich daraus errechnet. Die Konsole wurde über eine Crowdfundingplattform finanziert und soll am Ende in der Lage sein, grafisch intensivere Spiele auszuführen.