Retro-Fans bekommen Der König der Löwen und Aladdin Remastered

Aladdin und Der König der Löwen sind zwei Disney-Franchise, die in diesem Jahr im Live-Action-Format erneut auf die Kinoleinwände gelangten. Beide Titel werden vielen älteren Semestern aber sicher noch aufgrund ihrer tollen Plattformer-Unterhaltung bekannt sein, denn Simba, Aladdin und Co. waren schon auf den schweren Röhrenbildschirmen in den Neunzigern echte Gaming-Helden.

Wenn ihr die Games damals verpasst haben solltet oder einfach noch einmal in der Nostalgie eurer Jugend schwelgen wollt, dann haben wir gute Nachrichten für euch: Am Nachmittag wurde offiziell die HD-Neuauflage Aladdin & The Lion King Remastered angekündigt. Berichte davon sind bereits am Morgen aufgetaucht, doch mittlerweile ist die Retrospielesammlung vom Entwickler Nighthawk Interactive bestätigt worden. Spieler auf PS4, PC, Nintendo Switch und Xbox One dürfen die alten GameBoy-, SNES- und Neo-Genesis-Klassiker ab dem 30. September zum Preis von 30 Euro (erneut) genießen.

Die originalen Soundtracks sind im Paket enthalten, dazu gesellen sich Bild- und Filteroptionen für 1080p-Darstellungen, sowie visuelle Anpassungen zur Rekonstruktion der damaligen Bildverhältnisse. Außerdem bestätigt wurden manuelle Speicherstände, eine Rückspulfunktion und zusätzliches Behind-the-Scenes-Material. Hört sich erst einmal nach einer tollen Sammlung für große Retro-Fans an, oder was haltet ihr davon?