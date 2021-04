Retro-Archiv Capcom Arcade Stadium Ende Mai mit neuen DLC-Optionen auf PC, PS4 und Xbox One

You're watching Werben

Anfang dieses Jahres erschien auf der Nintendo Switch Capcom Arcade Stadium, das ist eine Sammlung mit verschiedenen Arcade-Klassikern des bekanntesten Publishers. Der Titel ist prinzipiell kostenlos (bietet in dieser Rohfassung jedoch auch nicht sonderlich viel Umfang) und lässt sich mit kostenpflichtigen DLC-Spielen inhaltlich erweitern. In unserer Kritik geben wir euch einen Überblick über die Anwendung.

Bislang war das Retro-Archiv nur für die Hybridkonsole von Nintendo verfügbar, doch gestern kündigte Capcom weitere Ports an. Am 25. Mai werden PC-, PS4- und Xbox-One-Adaptionen bereitstehen. Zusammen mit der Ankunft des Spiels auf weiteren Plattformen wird die Sammlung auch einige kostenpflichtige Ergänzungen erhalten.

Ein "Unbesiegbarkeits"-Modus wird am selben Tag wie diese frischen Versionen zu einem noch unbekannten Preis veröffentlicht. Auf diese Weise können Spieler in jedes Spiel eintauchen, ohne dass sie Game Over gehen werden. Gleichzeitig möchte Capcom weitere Hintergründe für das Spiel veröffentlichen, die während des Spielens an den Bildrändern angezeigt werden. Auch weitere Spiele sollen bereitgestellt werden, teilt der Publisher mit.