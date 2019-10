Retro Studios gewinnt Halo-Künstler für Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 wird nicht in den nächsten Jahren veröffentlicht, frühestens 2022 oder erst danach werden wir etwas von dem Spiel hören. Die Entwicklung musste Anfang des Jahres neu gestartet werden, seitdem ist Retro Studios verantwortlich und suchte über Monate hinweg einen künstlerischen Projektleiter. Das in Austin, Texas, ansässige Unternehmen konnte nun eine echte Größe für sich gewinnen und den Halo-Veteran Kyle Hefley zur Zusammenarbeit überreden.

Der Künstler arbeitete, wie in seiner Galerie ersichtlich, sowohl an Halo 4 als auch an Halo 5: Guardians und war für das endgültige Design der Spartaner-Charaktermodelle verantwortlich. Da bereits in früheren Metroid-Prime-Einträgen kleine Halo-Vibes gefunden werden können, dürfte dieses Talent solche Eindrücke womöglich verstärken. Die Unterzeichnung wurde ursprünglich von VGC gemeldet, die uns noch einmal daran erinnern, dass Hefley früher an Call of Duty und Sleeping Dogs arbeitete, bevor er neun Jahre lang bei 343 Industries tätig war.