ReStory ist ein entspannter Management-Simulator über die Restaurierung von Geräten aus der Y2K-Ära

Im Rahmen der Wholesome Snack Showcase wurden wir gerade einen ersten Blick auf das kommende Projekt des Entwicklers Mandragora, ReStory, verwöhnt. Dies ist ein reizender und entspannter, storygetriebener Shop-Management-Simulator, ein Spiel, das ganz darauf abzielt, Gadgets und Geräte durch deine liebevolle Fürsorge und Expertise ein zweites Leben zu verleihen.

Die Handlung spielt im Tokio Mitte der 2000er Jahre, das Ziel ist es, einen kleinen Shop zu leiten und zu betreiben, der sich auf die Restaurierung von Geräten aus der Y2K-Ära spezialisiert hat, was sich von Handys über Kameras bis hin zu Musikplayern und sogar ikonischen Spielkonsolen sowie offiziell lizenzierten Produkten von Atari erstreckt. Vor diesem Hintergrund musst du mit Kunden interagieren, ihre Geräte reparieren, die Belohnungen ernten und dabei einer Handlung mit verzweigten narrativen Elementen folgen, die sich je nach deinen Entscheidungen ändern.

ReStory wird zuerst einen öffentlichen Playtest auf Steam erhalten, aber was das offizielle Startdatum angeht, so soll das Spiel 2026 auf dem PC über Steam debütieren. Die Verlagsaufgaben werden von tinyBuild übernommen.