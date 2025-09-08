Restaurierung des Big Ben für renommierten Architekturpreis nominiert

HQ

Die Nominierten für die jährliche RIBA Stirling Prize für die beste Architektur Großbritanniens in diesem Jahr wurden bekannt gegeben. Insgesamt wurden sechs Gebäude ausgewählt, die für die Auszeichnung in Frage kommen, wobei der Gewinner bereits am 16. Oktober gekürt werden soll, und es ist das vielleicht berühmteste Wahrzeichen des Landes.

Die Restaurierung von Big Ben, die offiziell als Elizabeth Tower bekannt ist, hat es geschafft und konkurriert mit den Appleby Blue Almshouse, den Hastings House, den London College of Fashion, Niwa House und The Discovery Centre.

Alle Gebäude sind bereits Gewinner, wobei jedes ein RIBA National Award 2025 in seinem Namen hat, und alle außer dem Hastings House haben auch ein RIBA London Award 2025, wobei das Gebäude stattdessen ein RIBA South East Award 2025 hat.

Es ist unklar, wer gewinnen wird, aber die Restaurierung von Big Ben ist bei weitem das berüchtigtste Gebäude auf der Liste.

