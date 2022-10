Respekt für das Franchise und ein gutes Multiplayer-System: Ghostbusters: Spirits Unleashed.

HQ

Spiele mit einem geisterhaften oder übernatürlichen Thema zu entwickeln, ist den Leuten von Illfonic nicht fremd, da das Studio im Laufe der Jahre einige der erfolgreichsten Multiplayer-Titel wie Friday the 13th: The Game und Predator: Hunting Grounds entwickelt hat. . In ähnlicher Weise haben die Entwickler wieder einmal auf das Kino geschaut, um sich inspirieren zu lassen, und aus der Liebe zur siebten Kunst und einer Leidenschaft für Videospiele kommt Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Gerade weil sie wissen, dass ihre bisherigen Titel aus eher erwachsenen Kultfilmen stammen, wollten sie bei Illfonic Spirits Unleashed zugänglicher und komfortabler machen, um sich auch einem jugendlicheren Publikum zu öffnen. Dies ist, was Chuck Brungardt uns während des Interviews erzählte, das wir mit dem CEO von Illfonic's während der Gamescom 2022 aufnehmen durften, das Sie oben sehen können.

Auf die Frage nach dem Gameplay mit den Ghostbusters auf der einen Seite und dem Geist (Spieler) auf der anderen Seite sagte Brungardt folgendes, wie einfach es ist, Spirits Unsleashed in seinem Multiplayer-System zu spielen:

"[In unserem Spiel] hatten wir drei Spieler im Ghostbusters-Team und einen weiteren echten Spieler, der als Geist fungierte, aber der vierte Ghostbuster wurde dort von der KI kontrolliert. Was wir damit machen, ist, alle Lücken oder Abwesenheiten zu füllen, die im Spiel auftreten könnten. Wir haben das aus früheren Spielen gelernt, dass viele Spieler kommen, um alleine zu spielen, oder wenn sie können, ohne dass ein Team bereits eingerichtet ist, und wenn jemand das Spiel verlässt (besonders wenn es der Geist ist), werden Sie sehen, wie sich der Name auf dem Bildschirm ändert und die KI übernimmt, bis ein anderer Spieler vom Matchmaking kommt und anfängt zu spielen. "

Ghostbusters Crossover-Gameplay: "Da kann man wirklich die Streams überqueren!"

Ein Matchmaking, das übrigens nicht besonders schwierig oder mit langen Wartezeiten sein sollte, da das Spiel Cross-Play ab dem Start zwischen allen Plattformen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC) haben wird. Wie Brungardt sagt, ist es mit Cross-Play "in Ordnung", die Protonenströme zu überqueren ... und die Konsolen.

Um uns von den technischen Aspekten zu entfernen, haben wir auch über die Inspiration für die Designs und den Hintergrund des Spiels gesprochen. Offensichtlich gibt es einen klaren Einfluss von den ursprünglichen 80er-Jahre-Filmen, aber sie waren auch sehr respektvoll gegenüber dem aktuelleren "Afterlife" -Film.

"Das Spiel schöpft viel aus dem Originalfilm, und es ist eine große Inspiration, das zu tun, aber wir haben auch mit Ghost Corps [der US-Produktionsfirma hinter den aktuellen Filmen und Lizenz- und Rechtemanagern] zusammengearbeitet, die das Erbe aufgegriffen haben, und sie waren sehr aufgeregt, dass wir die Geschichte nach Ghostbusters weiter ausbauen konnten: Afterlife, und wir fühlten uns geehrt, dass sie wollten, dass wir das tun. Ich denke, sie respektieren wirklich das Vermächtnis und wie sie aus etwas so kleinem etwas so Großes bauen."

Es scheint, dass die Geistermanie auch im Vermächtnis von Brungardt liegt, der behauptet, mit seiner kleinen Tochter Luigi's Mansion gespielt zu haben, eines der besten Geisterjagdspiele der Gegenwart.

Ghostbusters: Spirits Unleashed erscheint am 18. Oktober 2022 für Xbox, PlayStation und PC.