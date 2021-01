Respawn zeigt explosive Neuerungen in Apex Legends: Saison 8

Am 2. Februar feiert Apex Legends seinen zweiten Geburtstag und als Geschenk für die vielen treuen Spieler hat Respawn neue Inhalte angesetzt. Saison 8: Chaos/Mayhem...

Apex Legends: Staffel 8 führt Legende #16, ein Repetiergewehr und Kartenänderungen ein

am 18. Januar 2021 um 17:00 NEWS. Von Ben Lyons

Respawn hat in den letzten Tagen viele kleine Hinweise verstreut, die auf den kommenden Saisonwechsel in Apex Legends hinweisen. Der Battle-Royale-Titel wird am 2....