Respawn wählt männlichen Protagonisten in Star Wars Jedi: Fallen Order, weil es Rey bereits gibt

Star Wars Jedi: Fallen Order ist das neue Actionspiel von EA, das beim Entwickler Respawn Entertainment entsteht. Das Studio hat sich in ihrem kommenden Abenteuer für einen männlichen Protagonisten entschieden, weil die Jedi-Schülerin Rey in der neuen Filmtrilogie bereits sehr beliebt ist:

"Wir sind [zu dieser Entscheidung gekommen], weil Rey zu der Zeit [sehr beliebt bei Fans von] Star Wars war. Deshalb war es für uns viel sinnvoller, einen männlichen Protagonisten zu haben", erklärte Game Director Stig Asmussen in der neuesten Ausgabe der Game Informer Show. Im selben Interview spricht er übrigens auch über die Idee eines außerirdischen Protagonisten.

Cal Kestis heißt der junge Jedi in Respawns Spiel und er hat das schreckliche Massaker der Order 66 überlebt. Am 15. November erleben wir seine Geschichte auf PC, PS4 und Xbox One, einen Monat später erscheint The Rise of Skywalker in den deutschen Kinos. Was haltet ihr von Asmussens Argumentation?

Quelle: VG247.