Respawn: Star Wars Jedi: Fallen Order ähnelt Sekiro: Shadows Die Twice "sehr"

Star Wars Jedi: Fallen Order von EA und Respawn Entertainment hat sich bei der ersten Gameplay-Präsentation als ein interessantes Spiel mit deutlichen Einflüssen herausgestellt. Das Kampfsystem kann mit seiner Mischung aus leichten und schweren Angriffen, den Ausweichschritten und vor allem der Ausdauermechanik leicht auf Dark Souls zurückverfolgt werden, doch ihr Wahrheit sei es "sehr ähnlich" zu Sekiro: Shadows Die Twice von FromSoftware, meint der führende Combat-Designer Jason de Heras in einem Interview mit dem Spielemagazin EDGE (via Wccftech).

"Ich fand es ziemlich badass und ein wenig beruhigend zu wissen, dass man diese Art von Spiel ohne Ausdauerleiste machen kann. [FromSoftware] lässt euch angreifen, sie lassen euch rollen, sie machen das alles [ohne unmittelbare negative Konsequenzen] - und dann [zeigt] dir die KI, ob ihr das Richtige getan habt. Es hat uns [in dem Entschluss] bestärkt, dass man nicht alles beschränken muss, was der Spieler tut. Lasst ihnen etwas mehr Entscheidungsfreiheit und [...] die KI gibt ihnen dann einen Schlag auf das Handgelenk oder ins Gesicht [...]. Für uns war es positiv zu wissen, dass es ein Spiel gibt, das unserem ähnlich ist. Sehr ähnlich."

Letztens haben wir von einer Star-Wars-Mod und Lichtschwerter in Sekiro gelesen, die macht mit dieser Information natürlich noch ein wenig mehr Sinn. Habt ihr die Inspiration von Respawn selbst erkannt? Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November auf PC, Playstation 4 und Xbox One.