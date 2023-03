Respawn plant möglicherweise bereits eine Fortsetzung von Star Wars Jedi: Survivor

HQ

Star Wars Jedi: Survivor ist vielleicht noch nicht einmal veröffentlicht, aber es scheint, dass wir bereits in die Zukunft der Serie blicken. Oder zumindest versucht Star Wars Jedi: Survivors Regisseur Stig Asmussen, Cal Kestis' Geschichte zu einer Trilogie zu machen.

Im Gespräch mit IGN sagte Asmussen, dass es Pläne für ein zweites Spiel noch vor der Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order gab. "Wir haben bereits über das zweite Spiel gesprochen", sagte er. "Ich meine, ehrlich gesagt, wir haben darüber hinaus geredet. Und das sind Gespräche, bei denen wir, wenn wir diese Geschichte mit Lucasfilm brechen, sagen: 'Nun, wohin gehen wir mit dem zweiten Spiel?' "Wir hatten eine ziemlich gute Vorstellung vom Zeitrahmen, in dem Survivor stattfinden sollte", fuhr Asmussen fort. "Was auf dem Spiel stehen würde, wie der Ton des Spiels sein würde, gegen was Cal antreten würde und wie die Crew dabei eine Rolle spielen würde. Und es gibt Ideen, was wir darüber hinaus tun könnten.""Ich wollte das immer als Trilogie sehen", fügte er hinzu. Das bedeutet, dass wir selbst nach dem Ende von Star Wars Jedi: Survivor wahrscheinlich nicht mit Cal Kestis fertig sein werden. Natürlich hängt dies vom Erfolg des kommenden Spiels ab, aber wenn der Empfang auch nur annähernd so groß ist wie der Willkommensgruß von Star Wars Jedi: Fallen Order, wird Respawn nichts zu befürchten haben.