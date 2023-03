Respawn plant, Apex Legends für 10-15 Jahre zu unterstützen

HQ

Respawn Entertainment hat bekannt gegeben, dass es ein völlig neues Studio eröffnet, um "Apex Legends für 10 bis 15 Jahre zu unterstützen".

Wie in einem neuen Beitrag auf der Website von Respawn beschrieben, wird das dritte Büro in Wisconsin eingerichtet und unterstützt die Teams in LA und Vancouver, mit dem Wunsch, Apex Legends "zum ersten Battle Royale auf dem Markt" zu machen.

Respawn hat mit seinem Free-to-Play-Battle Royale großen Erfolg gehabt, und der Wunsch, es für 10 bis 15 Jahre zu halten, zeigt das Vertrauen des Unternehmens in Apex Legends. Je nachdem, wie lange die Konkurrenz noch gedeihen kann, könnte es sein, dass Respawn Apex Legends zum Top-Spiel im Battle-Royale-Genre macht, indem es einfach seine Konkurrenten überdauert.