Respawn nimmt das 2014 veröffentlichte Titanfall aus dem Verkauf

HQ

Respawn Entertainment nimmt mit sofortiger Wirkung ihren hochgelobten Shooter Titanfall aus dem Verkauf heraus. Das Original aus dem Jahr 2014 wird ebenfalls ab dem 1. März aus sämtlichen Abonnement-Services, wie EA Play entfernt. Die Server sollen jedoch nach wie vor online bleiben.

In einer Stellungnahme beruhigten die Entwickler ihre Fans, dass das Titanfall-Universum auch weiterhin im Fokus stehen wird: ''Keine Sorge, Titanfall ist der Kern von Respawns DNA und dieses unglaubliche Universum wird fortgesetzt werden. In der Gegenwart mit Titanfall 2 und Apex Legends, sowie in der Zukunft. Das Franchise ist eine Inspiration in Sachen Spielerfahrungen, die wir hier bei Respawn auch weiterhin erschaffen werden.''

Was meint ihr, wieso Respawn diese Entscheidung getroffen hat? Wie es scheint wird der Shooter langsam heruntergefahren, sicherlich werden auch die Spielerzahlen heutzutage nicht mehr so zahlreich sein, wie sie es bei Titanfall 2 und Apex Legends sind.