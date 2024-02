Respawn macht Apex Legends zum 5. Jubiläum einfacher zu spielen

HQ

Obwohl ich zu schätzen weiß, was Respawn mit Apex Legends geschaffen hat, bin ich persönlich seit einigen Jahren kein Stammgast des Spiels. In dieser Zeit hat eine ganze Reihe von Änderungen die gesamte Erfahrung verändert und vor allem verbessert, aber mit dieser zügellosen Vorwärtsbewegung kommen die Komplikationen, die mit FOMO (Angst, etwas zu verpassen) verbunden sind. Dies ist kein Apex -spezifisches Problem, da es alle lang laufenden Live-Videospiele betrifft, aber unabhängig von dem breiteren Problem, das FOMO darstellt, will Respawn das Problem im Rahmen des fünften Jubiläums des Battle Royale angehen.

Im Rahmen einer Veranstaltung hinter verschlossenen Türen, an der viele Mitglieder des Apex Entwicklerteams beteiligt waren, habe ich einen tiefen Einblick erhalten, wie Jahr 5 des Battle Royale aussehen wird und wie Respawn auch eine Reihe von Änderungen implementiert, die das Spiel anscheinend grundlegend weniger kompliziert machen sollen. Ich habe jeden dieser Neuzugänge zusammengestellt und zusammengefasst, um zu zeigen, worauf sich die Fans freuen können, wenn die SaisonApex Legends: Breakout am 13. Februar beginnt.



Ausbruch

Ja, die neue Staffel heißt Breakout. Es wird die 20. Staffel sein und den Beginn des fünften Jahres von Apex Legend s markieren, ein Jahr, in dem das Battle Royale auch sein fünfjähriges Jubiläum feiert. Wenn du das Spiel verfolgt hast, wirst du nicht überrascht sein zu hören, dass diese Saison die üblichen Doodads bringen wird: eine neue Karte, neue Spielmodi, Balance-Änderungen, Gameplay-Änderungen, einen neuen Story-Strang und so weiter. Vieles davon wird wahrscheinlich nur langjährige Apex -Fans begeistern, wenn ihr also mehr darüber erfahren wollt, welche Waffen abgeschwächt oder welche Karten-POIs angepasst werden, müsst ihr einfach auf die aktuellen Patchnotes warten. Hier konzentriere ich mich auf das Gesamtbild.

Legenden-Upgrade-System

Vor einiger Zeit führte Fortnite eine neue Mechanik ein, die es Spielern ermöglichte, während des Spiels aufzusteigen, um neue hilfreiche Vorteile und Fähigkeiten freizuschalten (z. B. eine höhere Sprintgeschwindigkeit). Apex führt etwas Ähnliches mit seinem Legends Upgrade-System ein.

Die Idee dahinter ist, dass du Evo erhältst, wenn du spielst und im Allgemeinen die Dinge tust, die in einem Match erwartet werden (Feinde töten, Kisten plündern, deine Klassenrolle spielen). Evo ist effektiv Erfahrung, und wenn du genug davon hast, steigst du im Level auf und kannst ein Upgrade auswählen, das sich darauf auswirkt, wie dein Legends funktioniert. Dies könnte dazu führen, dass eine Fähigkeit etwas grundlegend anderes macht oder mehr auf die Funktionsweise eurer Waffen abgestimmt ist. Wenn du zum Beispiel einen Verbündeten wiederbelebst, kommt er stattdessen auf 40 HP oder deine Schrotflinten könnten automatisch nachgeladen werden. Du wirst in der Lage sein, in jedem Spiel viermal aufzusteigen, und jedes Level wird immer mächtigere und bessere Upgrades bieten, wobei die wichtigsten Entscheidungspunkte auf den Stufen zwei und vier stattfinden.

Was Evo betrifft, so hat Respawn erklärt, dass es zusätzliche Möglichkeiten geben wird, dies zu erhalten, einschließlich der Aktivierung von Evo Harvesters oder durch das Finden von Evo-Caches in Beutetruhen.

Rüstungs-Updates

Dies hängt mit der Aufwertung von Legends zusammen, da Respawn plünderbare Rüstung vollständig aus Apex entfernt hat. Stattdessen bekommst du mit steigendem Level auch einen besseren Schild. Stufe eins ist die gewöhnliche Stufe und Stufe vier wird die legendäre Stufe sein. Das Ziel ist es, klarer zu machen, welche Rüstung ein Gegner trägt, bevor er sich auf einen Kampf mit ihm einlässt, und auch die zufällige Natur des Gameplays zu reduzieren.

Respawn bestätigte, dass der Schildtausch in irgendeiner Form weiterhin verfügbar sein wird, da ein neuer Shield Core -Gegenstand eingeführt wird, der als Panzerungsladung fungiert und es Verbündeten ermöglicht, sich gegenseitig mit temporären Überschilden zu versorgen.

Handwerks-Update

Dies ist eine sehr schnelle, aber wichtige Änderung: Das Handwerk wird im Wesentlichen entfernt. Wenn du jetzt ein Replicator besuchst, wirst du feststellen, dass es nur Medikits, Schildbatterien, Munition und Truppkameraden-Banner produzieren kann, und obwohl du diese Replicators jetzt völlig kostenlos verwenden kannst, kannst du jedes Replicator nur einmal pro Spiel besuchen.



Ranglisten-Update

Ranked kehrt zu einem Format zurück, das einst funktionierte. Zuerst werden Ladder Points entlassen und an ihrer Stelle kommen Ranked Points zurück. Warum? Weil es einfach mehr Sinn macht. Zweitens wird das Ranglisten-Scoring-Modell angepasst, um Kills zu belohnen, wobei ein Bonus auf das Eliminieren von Spielern mit höherem Rang gewährt wird (dies wird als Challenger -Bonus bezeichnet). Die Platzierung ist immer noch wichtig, aber wenn du dich austriffst, wirst du mehr belohnt als der glückliche Camper, der in einem Busch kauert, nur um eine Top-Fünf-Platzierung zu erzielen. Apropos Top-Fünf-Platzierungen: Wenn du eine Serie davon erreichst, bekommst du zusätzliche RP für deine Bemühungen. Zu guter Letzt wird der Bildschirm für Ranglistenbelohnungen angepasst, damit er klarer und viel einfacher zu verstehen ist, woher eure RP kommen. Woohoo!



Straight Shot - Der neue zeitlich begrenzte Modus

Für das Gelegenheitspublikum hat Respawn einen neuen zeitlich begrenzten Modus entwickelt, der darauf abzielt, das Tempo von Apex im Allgemeinen deutlich zu erhöhen. In diesem Modus, der als Straight Shot bekannt ist, dreht sich alles um Geschwindigkeit, und um dies zu erreichen, wurde dem Spieler ein Großteil der Wahlmöglichkeiten genommen. Du wählst nicht mehr aus, wo du dich fallen lässt, sondern wirst stattdessen in einen zufälligen POI auf einer Karte geworfen, den du mit einem anderen Team teilst, und es liegt an dir, zu entscheiden, ob du gegen sie um die Kontrolle über den POI kämpfst oder stattdessen wegläufst oder friedlich mit der Gesellschaft des anderen zusammenlebst.

Um das Tempo dieses Modus weiter zu erhöhen, wurde das Plündern so angepasst, dass ihr einfach voll ausgerüstete Waffen aufhebt. Es wird immer noch Seltenheitssysteme geben, aber diese definieren stattdessen die Anzahl und Qualität der Aufsätze an der Waffe und beziehen sich nicht auf bestimmte Komponenten. Wenn man dies mit anderen grundlegenden Gameplay-Änderungen und der Tatsache kombiniert, dass man sich vom Zuschauerbildschirm aus in neue Matches einreihen kann (wodurch unnötige Ladebildschirme zwischen den Spielen vermieden werden), könnte Straight Shot einer der bisher aufregendsten Modi von Apex sein.

5-jähriges Jubiläum

Dies wird ein großes Fest aller Dinge Apex. Die Karten werden mit neuen visuellen Flairs angepasst, die den Anlass widerspiegeln, z. B. Banner, Flammen und Konfetti. Ebenso wird Respawn Möglichkeiten verschenken und anbieten, um jede Menge kostenlose Inhalte zu erhalten, wie z. B. einen kostenlosen Erbstück-Skin und sogar dauerhaften Zugriff auf sechs Legends (Seer, Fuse, Rampart, Mad Maggie, Loba, and Valkyrie ), wenn ihr während der Dauer des Events Herausforderungen abschließt.

Mixtape, Erzählung und Konsolen

Als ob das alles noch nicht genug wäre, bringt Breakout eine neue Mixtape Karte mit, die von den anderen Apex Karten inspiriert ist und als Thunderdome bekannt ist. Es wird sogar neue Story-Beats geben, denen man folgen kann, und um den Leuten zu helfen, frühere Erzählstränge aufzugreifen, wird ein Apex Museum hinzugefügt, das kurze Einblicke in frühere Story-Ereignisse gibt. Um die Geschichte leichter nachvollziehbar zu machen, fährt Respawn den multimedialen Erzählansatz zurück und sieht jetzt nur, wie sich die Kerngeschichte innerhalb des Apex -Spiels entwickelt, während an anderer Stelle nur kleinere Aspekte der Geschichte erforscht werden. Respawn verspricht auch weitere Spielmodi für dieses Jahr, also bleibt in dieser Hinsicht dran.

Zu guter Letzt, die vielleicht größte und am meisten erwartete Neuigkeit fürApex Konsolenfans, wird das Spiel endlich 120-FPS-Action auf PS5- und Xbox Series X-Systemen unterstützen, wobei PS5-Spieler (und diejenigen, die einen DualSense auf dem PC verwenden) auch Zugriff auf Haptik und adaptive Funktionen erhalten.

Das ist so ziemlich der Kern dessen, was für Breakout und Jahr 5 von Apex Legends geplant ist. Die Saison beginnt am 13. Februar, so dass Sie nicht einmal allzu lange warten müssen, bevor Sie sie ausprobieren können.