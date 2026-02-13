Respawn legt die Roadmap für das nächste Jahr von Apex Legends
Zwischen jetzt und April 2027 sind fünf Staffeln geplant.
Respekt an Respawn: Wenn ihr eure Videospielentwickler gerne transparent darüber macht, was sie in ihre Spiele einbringen wollen, könnt ihr die neueste Roadmap-Ankündigung des Apex Legends -Schöpfers sicherlich nicht verspotten.
In einem Blogbeitrag hat Respawn die Grundlagen für das nächste Jahr von Apex Legends gelegt und darauf hingewiesen, dass zwischen heute und April 2027 bis zu fünf Staffeln des Battle-Royale-Spiels folgen werden, die sich von Staffel 28 bis Staffel 32 erstrecken.
Obwohl Respawn jeder einzelnen Staffel zweifellos mehr Zeit geben wird, um sicherzustellen, dass sie die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient, gibt die Roadmap einen Vorgeschmack darauf, was jede Staffel bringen wird, und obwohl Sie unten die vollständige Roadmap sehen können, haben wir sie auch für Sie zusammengefasst.
Staffel 28 – Februar–April 2026:
- Neues Feature: Hardlight
- Legendenüberarbeitung: Fuse
- Legenden-Updates: Katalysator, Bluthund
- 2x Wildcard-Events
Staffel 29 – Mai–Juli 2026:
- Neue Legende: Scharmützler
- Update zur Respawn-Entwicklung
- Mobilitäts- und Lebensqualitäts-Updates
- 2x Wildcard-Events
Staffel 30 – August–Oktober 2026:
- Legenden-Überarbeitung: Aufklärung
- Überarbeitung von Waffen und Plünderungen
- World's Edge Wettbewerbs-Update
- 3x Wildcard-Events
Staffel 31 – November 2026–Januar 2027:
- Legenden-Überarbeitung: Wird noch bekannt gegeben
- Akimbo-Waffe
- Update des Battle-Royale-Modus
- 2x Wildcard-Events
Staffel 32 – Februar–April 2027:
- Neue Legende: Wird noch bekannt gegeben
- Überholung der Legend-Klasse
- Wichtige Kartenaktualisierung
- 2x Wildcard-Events
Worauf freuen Sie sich am meisten im nächsten Jahr von Apex Legends ?