Respawn kommentiert Crossplay und Solo-Optionen in Apex Legends

Mit Apex Legends ist diese Woche einiges geschehen, doch es gibt für Respawn noch viel zu tun. Die Entwickler haben kürzlich zwei spannende Sachen angesprochen, die die Zukunft des Battle-Royale-Shooters betreffen. In der aktuellen Ausgabe des physisch erscheinenden Game-Informer-Magazins (via Comicbook) teilte General Manager Dusty Welch beispielsweise mit, dass sein Team noch immer über das Thema Crossplay nachdenke - das plattformübergreifende Zusammenspielen von Spielern auf mehreren Systemen:

"Das Thema Crossplay ist etwas, das in der Branche erwartet wird und das für ein Spiel wie das unsere wichtig ist. [Game Director Chad Grenier] und ich sind natürlich große Fans davon, unser Spiels während der Arbeit und in unserer Freizeit zu spielen - und wir gehen an einem Freitag oder am Wochenende nach Hause und wollen miteinander spielen, allerdings sind wir auf verschiedenen Systemen unterwegs. [...] Klar würden wir gerne mehr [zusammen] machen und an den Wochenenden feiern. Ich denke, es ist eine wichtige Sache, dorthin zu gelangen."

Apex Legends bietet seit dieser Woche die Möglichkeit, dass Spieler zusammen in Zweierpaaren oder in Gruppen aus drei Legenden abspringen. Es gibt jedoch auch diejenigen, die sich gerne wünschen ganz alleine abspringen zu können. In ihrem eigenen Blog äußerte sich das Studio darüber, warum sie das nicht für eine gute Möglichkeit halten. Im vergangenen Jahr gab es bereits eine entsprechende Option, allerdings hat das Team damit keine guten Erfahrungen gesammelt.

"Als wir letztes Jahr Solos als zeitlich begrenzten Modus einführten, sahen wir, dass sich das tatsächlich negativ auf das Spiel auswirkte, insbesondere wenn es um die Bindung neuer Spieler ging. Wir haben Legenden und ihre Fähigkeiten absichtlich so entwickelt, dass sich ihr Teamplay [...] ergänzt. Aber wenn solo gespielt wird, werden einige Legendenfähigkeiten nutzlos. Das sind nur einige der Gründe, warum wir beschlossen haben, Solos nicht in das [aktuelle] Update aufzunehmen. Wir suchen immer noch nach Möglichkeiten, um ein Solo-Erlebnis zu ermöglichen, aber schnappt euch vorerst einen Freund (oder zwei) und springt gemeinsam in die Arena."

In gut vier Wochen startet die fünfte Saison von Apex Legends, was vielleicht keine dieser hier erwähnten Ziele in das Spiel einfügt, aber hoffentlich trotzdem einige Überraschungen für uns bereithält.