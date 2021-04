Respawn Entertainment und Oculus Studios sind stolze Oscar-Gewinner

You're watching Werben

Die 93. jährliche Oscar-Preisverleihung fanden in der Nacht von Sonntag auf Montag statt, um die besten Sternchen der Filmwelt zu ehren. Für uns sehr spannend ist, dass sich diesmal auch zwei Videospielunternehmen gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an das von Anthony Giacchino inszenierte Weltkrieg-Drama "Colette". Der Kurzfilm wurde von Respawn Entertainment und Oculus Studios als Teil des Galeriemodus im Virtual-Reality-Titel Medal of Honor: Above and Beyond coproduziert.

Colette erzählt die Geschichte von Colette Marin-Catherine, einer französischen Widerstandskämpferin, die nach dem Ende des zweiten Weltkriegs nach Deutschland zurückkehrt, um verschiedene Orte ihrer Vergangenheit zu besuchen. Dazu gehört auch das Konzentrationslager, in dem ihr Bruder ermordet wurde. Ihr könnt den Dokumentarfilm auf der Website von The Guardian in voller Länge ansehen.