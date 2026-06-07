Resonance: A Plague Tale Legacy wird Ende August für viel Action und Drama sorgen

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Die Flut von Ankündigungen und Trailern auf der Xbox Games Showcase lässt keine Zeit zum Atmen, und unmittelbar nach der Ankündigung von Halo: Campaign Evolved wurden wir mit der großartigen Illustration von Resonance: A Plague Tale Legacy verwöhnt.

Der Titel von Asobo Studio befindet sich nun in der Endphase der Entwicklung und hat uns einen actiongeladenen Trailer präsentiert, der die Verbesserungen der Serie in dieser Hinsicht mit A Plague Tale: Requiem deutlich zur Kenntnis genommen hat, und mit einem Stil, der dem jungen Bond in 007 First Light sehr ähnlich ist.

Aber mehr Gameplay war nicht das Einzige, was sie uns heute zeigen konnten. Es wurde außerdem bestätigt, dass Resonance: A Plague Tale Legacy am 27. August auf PC (Steam, Epic Games Store, Xbox auf PC), Xbox Series, Xbox Cloud und PlayStation 5 erscheinen wird. Sieh dir unten den Trailer und die neuen Screenshots an.