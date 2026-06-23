Resonance: A Plague Tale Legacy Vorschau: Jeder Schlag hinterlässt einen Geschmack von Blut und Abenteuer

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Ich erinnere mich, dass A Plague Tale: Innocence eines dieser Spiele war, bei denen einem aus mehreren Gründen ein Knoten im Magen wird. Vielleicht liegt der Hauptgrund darin, dass ich Ratten immer als Kreaturen empfunden habe, die viel zu clever sind, fast schon grausam, und zweitens war in diesem Spiel Schleichen der Kernmechanismus, da man ein Teenagermädchen, Amicia de Rune, steuerte, während sie ihren Bruder Hugo im mittelalterlichen Frankreich begleitete und rettete. Als die Fortsetzung, A Plague Tale: Requiem, erschien, gab es noch etwas von dieser Tarnung, aber Amicia war erwachsen geworden, und damit kam ihr Entschluss, alles zu tun, um ihre Liebsten zu schützen.

Sie fand auch viel von dieser Entschlossenheit in einer Schlüsselfigur aus Requiem: Sophia, der Kapitänin des Piratenschiffs, die für die Geschwister fast wie eine mütterliche Figur fungierte und andeutete, dass sie viel mehr zu bieten hatte, als das Spiel von 2022 offenbarte. Resonance: A Plague Tale Legacy füllt diese Lücke in der Geschichte und bereichert zugleich die gesamte Hintergrundgeschichte von Asobo Studios Arbeit. Fünfzehn Jahre vor den Ereignissen des Spiels übernehmen wir nun die Kontrolle über eine junge Sophia, die ihr eigenes Schicksal in die Hand nimmt.

Die Vorschau, auf die wir Zugriff hatten, ließ uns zwei Zwischenkapitel der Geschichte spielen, in denen Sophia und eine Mitabenteurerin namens Leni gemeinsam die Ruinen der Insel Minos erkunden, wo laut Legende einst der Minotaurus der griechischen Mythologie lebte. Ebenfalls auf der Insel lebt eine Bande von Gesetzlosen namens Viper, die offenbar ebenfalls zwischen den Ruinen nach etwas suchen.

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Die Demo konzentrierte sich auf drei Hauptaspekte. Vor allem zeigte es die beeindruckende technische Stärke von Resonance: Die Umgebungen der griechischen Insel, ihre Ruinen und ihre Vegetation sind mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail gestaltet. Und es sind nicht nur die Modelle: Es gibt ein elegantes Leveldesign mit mehreren miteinander verbundenen Routen, um sich durch die Umgebung zu bewegen, sodass du die unvermeidlichen Begegnungen mit Feinden nach Belieben angehen kannst. Es gibt auch ein gewisses Maß an Vertikalität, obwohl es stimmt, dass dies vorerst auf einen hohen Aussichtspunkt beschränkt ist, von dem aus man einen ahnungslosen Piraten überfallen kann. Obwohl es mehrere Wege gibt, diese Bereiche zu erreichen, ist die Umgebung in 'Räumen' gestaltet, in denen man kämpfen, ein Sammelobjekt oder ein Puzzlestück finden und dann zum nächsten weitergehen kann. Es gibt keine offenen Flächen in eigener Form, was in diesem Fall dem Spiel zugutekommt, da sie dich auf das Geschehen konzentrieren und den Hinweisen folgen.

Das Kampfsystem erfindet das Rad nicht neu, aber es ist sehr solide. Sophia kann angreifen, indem sie zwei Klingen führt, ausweichen und parieren, je nach Art des Angriffs, den sie erhält. Um Gegnern Schaden zuzufügen, musst du zuerst ihre Deckung durchbrechen, was du erreichen kannst, indem du hinter sie gehst, täuschst oder einen richtigen 'Spartan-Kick' landest, der gegen schildschwingende Gegner sehr gut funktioniert. Nichts, was wir nicht schon gesehen hätten, aber du kannst kleine passive Boosts zu deinen Angriffen und Parieren hinzufügen, indem du Accessoires und Sammelobjekte auf der Karte findest, die sich automatisch aktivieren. Du kannst auch spezielle Fähigkeiten mit Resonanzpunkten verbessern, die scheinbar eine uralte Kraft aus Sophia kanalisieren, um ihr eine 'zweite Präsenz' zu verleihen, die ihr hilft. In der Praxis verbessern diese Fähigkeiten den Gegenangriff nach perfektem Ausweichen oder Parieren oder ermöglichen es dir, den nächsten Schlag abzufangen. In der Vorschau ist das alles ziemlich begrenzt, aber die Fortschrittspfade und die Anzahl der benötigten Punkte, um den Protagonisten aufzuwerten, deuten auf ein reichhaltiges und komplexeres System hin. Obwohl das Spiel Tastatur und Maus unterstützt, würde ich empfehlen, mit einem Controller zu spielen, da das viel besser zum Erlebnis passt.

Die Insel ist ein Labyrinth für sich, auf dem du die zerstörten Gebäude erkunden und einen Weg zum nächsten freimachen musst. Dafür hat Sophia ein Artefakt: eine uralte Kugel, die die Rätsel enthüllt und mit Licht sie entwirrt. Obwohl die Spielversion mehrere davon enthielt, wirkten sie alle mehr oder weniger handhabbar, vorausgesetzt, man widmete etwas Zeit und geistige Kapazität ihnen. Wenn einer von ihnen auf den ersten Blick unüberwindbar erschien, konntest du ein Tagebuch konsultieren, in dem sie die Hinweise notiert hatte. Es ist, als würdest du die Suche nach dem Heiligen Gral in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug noch einmal durchleben, aber mit zwei Frauen im 14. Jahrhundert.

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Nachdem wir eine Reihe von Rätseln gelöst haben, befinden wir uns plötzlich in einer Sequenz, in der wir Theseus steuern, einen Krieger aus der Antike (könnte es DIESER Theseus aus dem Mythos sein?), dessen Schicksal offenbar mit Sophias über Zeit und Raum hinweg verbunden ist. Übrigens – und das hat mein Interesse am Spiel bereits vor der Veröffentlichung am 27. August enorm gesteigert – bietet die Sequenz, in der man Theseus steuert, Chormusik, die wirklich atemberaubend ist. Es gehört zu den besten, die ich seit langem in einem Spiel gehört habe.

Dank Theseus und seines Wissens über die Vergangenheit und nach einer Konfrontation mit unserer ehemaligen Piratenbande landen wir in den Tiefen der Insel, wo uns das Spiel daran erinnert, dass A Plague Tale ein Abenteuer ist, das uns gelegentlich in Angst stürzt. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sage ich nur, dass das, was unter der Insel lauert, etwas viel Seltsameres und Furchteinflößenderes ist als ein Schwarm von Ratten, die vom Fleck befallen sind. Und gleichzeitig kann ich nicht anders, als zu sehen, dass es eine Verbindung zu einem größeren Ganzen gibt. Asobo Studio schafft den perfekten Übergang – von uns, uns wie eine unaufhaltsame Actionheldin fühlen zu lassen, zu uns zehn Minuten später zu verängstigen, die zwischen Lichtstrahlen hin und her flitzen und den Schatten aus dem Weg gehen, während wir um unser Leben beten.

So kraftvoll war diese erste Erfahrung mit Resonance: A Plague Tale Legacy, und jetzt bin ich noch gespannter, dieses Abenteuer zu beginnen, wenn es am 27. August ankommt.