Resonance: A Plague Tale Legacy hat Goldstatus erreicht und ist bereit für den Start Ende August

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Angesichts des absoluten Minenfelds, das September und Oktober 2026 bei Videospiel-Veröffentlichungen ausmacht, hatten wir nie große Zweifel daran, dass Asobo Studios Resonance: A Plague Tale Legacy sein Launch-Fenster Ende August aufgeben würde. In dieser Hinsicht haben wir nun jedoch ein Update, das das Veröffentlichungsdatum so gut wie endgültig festlegt.

Der Entwickler hat enthüllt, dass Resonance: A Plague Tale Legacy "Goldstatus erreicht" hat und daher "vollständig" ist. Goldstatus bezeichnet den Moment, in dem ein Spiel bereit ist, auf eine Disc gedruckt zu werden, und sich daher in einem Zustand befindet, in dem das Studio es gerne veröffentlichen möchte. Natürlich muss ein Spiel, da digital viel verbreiteter ist als noch vor einem Jahrzehnt, nicht vollständig im Goldstatus sein, da ein Day-One-Patch erscheinen und den Titel weiter verbessern kann.

Dennoch bestätigt diese Meldung so gut wie sicher den Veröffentlichungstermin von "Resonance: A Plague Tale Legacy" am 27. August; das Spiel soll für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Für mehr zum Spiel verpasst nicht unsere neueste Hands-on-Vorschau.