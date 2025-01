Resident Evil Zero Remake und Filmadaption sollen in Arbeit sein

Es sieht so aus, als hätte Capcom große Pläne mit dem mittlerweile fast 30 Jahre alten Resident Evil Zero, denn der berüchtigte Resident Evil Insider DuskGolem hat nun behauptet, dass sowohl ein Remake des Spiels als auch eine Verfilmung in Arbeit sind. Screen Gems und Constantin Films, die die Filmrechte halten, sollen in Kontakt mit Zach Cregger stehen, der für seine hervorragenden Barbarian bekannt ist und möglicherweise für die Regie verantwortlich ist.

Was das Remake des Spiels betrifft, so gibt es mehrere wichtige Quellen, die darauf hindeuten, dass es für Switch 2 geplant ist und sogar ein zeitlich begrenzter exklusiver Titel für die Plattform sein könnte. Natürlich sollten wir das alles mit Vorsicht genießen, aber angesichts der Tatsache, dass wir uns dem 30-jährigen Jubiläum des Spiels nähern, wäre es nicht völlig unlogisch, wenn Capcom etwas Großes in Arbeit hätte, um es zu feiern.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an Resident Evil Zero ?