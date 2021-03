Resident Evil: Welcome to Raccoon City soll am 3. September debütieren

You're watching Werben

Heute ist der 25. Geburtstag der Resident-Evil-Reihe und deshalb gab es den ganzen Tag über Nachrichten zu den verschiedenen aktuellen Projekten der Horrormarke. Capcom hat zum Beispiel via Pressemitteilung bestätigt, dass wir irgendwann im April einen weiteren Livestream/Videoaufzeichnung zum kommenden Spiel bekommen werden, Resident Evil Village.

Es wurde nur grob angedeutet, was in diesem Panel auf uns wartet. Ein Thema wird die kommende Demo des Mehrspielermodus Resident Evil Re:Verse sein, die Anfang April geplant ist. Außerdem sollten wir uns daran erinnern, dass Capcom zuvor neben der PS5-exklusiven Maiden-Anspielmission eine weitere Demo zu Resident Evil Village versprochen hat. Da das Spiel bereits am 7. Mai erscheint, muss Capcom irgendwann aktiv werden. Und dann stehen noch zwei geplante Filmprojekte an, die bis spätestens Ende des Jahres erscheinen sollen.

An dieser Front gab es kürzlich Neuigkeiten, da wir nun endlich den Titel des Live-Actionfilms kennen. In einem Interview mit IGN auf der Online-Veranstaltung SXSW nannte Regisseur Johannes Roberts den bevorstehenden Neustart der Resident-Evil-Filmreihe "Welcome in Raccoon City". Er erklärte, dass der Film Ereignisse anschneiden würde, die in den ersten beiden Spielen der Serie gezeigt wurden, und plauderte oberflächlich über Setting und visuelle Effekte. Zusätzlich dazu entsteht bei Netflix eine Anime-Serie namens Resident Evil: Infinite Darkness, die die Geschichte der beiden Kinder vom Bösewicht Albert Wesker erzählt. 2021 soll die ausgestrahlt werden, das Film-Reboot ist für den 3. September geplant.

